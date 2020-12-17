Туман и ночные морозы: синоптики предупреждают об изменениях давления

 
Ексклюзивы
1/5
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 405
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 270
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1494
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 459
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 738
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 360
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 702
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4554
Фото
Все фото
9
14
6
4
5
Выпало рекордное количество снега - тысячи домов обесточены
Выпало рекордное количество снега - тысячи домов обесточены
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
&quot;Перші ластівки. Zалежні&quot; за одну ночь помогли более 250 подросткам
"Перші ластівки. Zалежні" за одну ночь помогли более 250 подросткам
5 туристических локаций на Закарпатье от Леси Никитюк
5 туристических локаций на Закарпатье от Леси Никитюк
Год работы обновленного КПВВ Ченгар – итоги в цифрах
Год работы обновленного КПВВ Ченгар – итоги в цифрах
Видео
Все видео
Видно только глаза: в столичном метро пассажир не дал шансов Covid-19
Видно только глаза: в столичном метро пассажир не дал шансов Covid-19
Медик требовала взятку из раненых бойцов
Медик требовала взятку из раненых бойцов
За сутки коронавирус подтвердили у более чем 12 тыс. украинцев
За сутки коронавирус подтвердили у более чем 12 тыс. украинцев
От коронавируса за сутки умерли 264 украинца
От коронавируса за сутки умерли 264 украинца
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Интервью
1/5
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 486
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 198
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4401
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 693
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 990
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 декабря 2020
1 Просмотров: 2232
Незручні запитання
– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ...
четверг, 17 декабря 2020 12:39

Туман и ночные морозы: синоптики предупреждают об изменениях давления

  Комментировать
Туман и ночные морозы: синоптики предупреждают об изменениях давления
В Киеве в пятницу осадки маловероятны. Фото: pixabay.com

Высокое атмосферное давление охватило большинство стран Европы.

В Украине 18 декабря будет значительно меньше осадков, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Возможны периодические туманы с ухудшением видимости до 200-500 м. Температура воздуха в течение суток предполагается в пределах +3...-2ºС. В южной части и на западе страны +2...6ºС. Самой прохладной будет погода на северо-востоке: Сумщина, Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина. Максимальная температура воздуха не будет превышать там 0ºС, мороз местами достигнет отметки -3ºС.

В Киеве в пятницу осадки маловероятны. Ветер южного направления, слабый. Температура воздуха ближайшей ночью около 0ºС, завтра днем +1...3ºС.

На Николая погода в Украине существенно не изменится. 22-23 декабря ожидается кратковременное похолодание. А во второй половине следующей недели станет больше осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптики обновили прогноз на Новый год в Украине

В самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря, состоится 2-й декабрьский метеоритный дождь. Поток Урсиды создается остатками кометы Туттля, которую нашли 1790 года. Звездопад Урсиды будет хорошо виден со стороны созвездия Малой Медведицы. Рекомендуют поехать как можно дальше от городских огней, найти удобное место и подождать, пока глаза привыкнут к темноте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Туман и ночные морозы: синоптики предупреждают об изменениях давления». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

В Чикаго напали на украинскую манифестацию

Человек впервые оторвался от земли на самолете

Боливар стал президентом объединенной Колумбии

В цирке сгорели 323 человека

Самое читаемое
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
6
 1 Просмотров: 32283
&quot;Умерла в муках&quot;: новые подробности об убийстве украинки в Черногории
"Умерла в муках": новые подробности об убийстве украинки в Черногории 1 Просмотров: 21329
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование Просмотров: 19368
Министр иностранных дел РФ влип в международный скандал
Министр иностранных дел РФ влип в международный скандал Просмотров: 14409
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти 2 Просмотров: 12672
Общество
Путин не вакцинировался российской вакциной от Covid-19
Путин не вакцинировался российской вакциной от Covid-19 Просмотров: 27
В Харькове объявили дни траура
В Харькове объявили дни траура Просмотров: 63
Сколько украинцев отслеживают новости о коронавирусе
Сколько украинцев отслеживают новости о коронавирусе Просмотров: 9
Выпало рекордное количество снега - тысячи домов обесточены
Выпало рекордное количество снега - тысячи домов обесточены
9
 Просмотров: 297
Видно только глаза: в столичном метро пассажир не дал шансов Covid-19
Видно только глаза: в столичном метро пассажир не дал шансов Covid-19
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
5
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
4
Татьяне Чорновил вручили обвинение в убийстве во время Майдана
4
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
3
Эффективны ли на самом деле тесты на Covid-19
3
На Шулявском мосту упали столбы, движение парализовано
Голосов: 54431
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть