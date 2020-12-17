Туман и ночные морозы: синоптики предупреждают об изменениях давления

В Киеве в пятницу осадки маловероятны. Фото: pixabay.com

Высокое атмосферное давление охватило большинство стран Европы.

В Украине 18 декабря будет значительно меньше осадков, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Возможны периодические туманы с ухудшением видимости до 200-500 м. Температура воздуха в течение суток предполагается в пределах +3...-2ºС. В южной части и на западе страны +2...6ºС. Самой прохладной будет погода на северо-востоке: Сумщина, Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина. Максимальная температура воздуха не будет превышать там 0ºС, мороз местами достигнет отметки -3ºС.

В Киеве в пятницу осадки маловероятны. Ветер южного направления, слабый. Температура воздуха ближайшей ночью около 0ºС, завтра днем +1...3ºС.

На Николая погода в Украине существенно не изменится. 22-23 декабря ожидается кратковременное похолодание. А во второй половине следующей недели станет больше осадков.

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В самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря, состоится 2-й декабрьский метеоритный дождь. Поток Урсиды создается остатками кометы Туттля, которую нашли 1790 года. Звездопад Урсиды будет хорошо виден со стороны созвездия Малой Медведицы. Рекомендуют поехать как можно дальше от городских огней, найти удобное место и подождать, пока глаза привыкнут к темноте.