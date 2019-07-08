Тука о телемосте NewsOne: "Это только начало"

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Фото: 24 канал.

В пятницу, 12 июля, состоится телемост между украинским телеканалом NewsOne и кремлевским пропагандистским телеканалом "Россия 1".

"Это диалог между народами Украины и России ради мира", - уверяют в студии телеканала.

"Это угроза национальной безопасности Украины. Считаю, что деятельность целой информационной сети Медведчука представляет угрозу для национальной безопасности нашего государства.", - предупреждает в блиц-интервью "OBOZREVATEL" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Опять на Майдан?" - российский телемост на NewsOne разозлил политиков

Министр Тука говорит, что было бы неплохо созвать СНБО из-за "телемоста." Причем, это надо было делать давно.

"К сожалению, пассивная импотентная позиция и предыдущей власти, и ныне действующей представляет угрозу именно для национальной безопасности страны, что воюет. Нужно запрещать деятельность целой сети информационных ресурсов Виктора Медведчука. Это касается деятельности ряда телеканалов, интернет-ресурсов, печатных изданий".

Телемост - это только первый шаг в использовании одного из ресурсов так называемой мягкой силы, заявляет министр.

"За ним последуют другие шаги в том же направлении, фактически агитировать население Украины вернуться в лоно "большого братского народа", - резюмировал он.

Украинский политикум забил тревогу из-за планов российских пропагандистов провести так называемый телемост с украинским телеканалом NewsOne. Такой эфир - идея Кремля, он выгоден только Путину. Его проведение может иметь очень плохие последствия для Украины, предупреждают эксперты.