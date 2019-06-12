Троица 2019: когда и как празднуют в Украине

В воскресенье, 16 июня, в Украине отмечают Троицу - один из главных христианских праздников.

По традициям празднуют три дня. Дом убирают и украшают свежими ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами. Это символизирует процветание и новый жизненный цикл. Служит оберегом от нечистых сил.

Автор: Уніан Троицу празднуют 3 дня

Субботу накануне праздника считают поминальным днем. Принято молится за умерших и ставить свечи в церквях за упокой их душ.

В воскресенье утром в храмах проводят Божественную литургию. Потом священник читает молитвы, стоя на коленях в Царских вратах, лицом к верующим. Прихожане при этом также встают на колени. После службы ходят в гости, устраивают массовые гуляния и ярмарки.

Автор: utro.news На Троицу в храмах проводят Божественную литургию

Второй день праздника называется Клечальний понедельник. Утром в церквях проходят службы, а после нее священники идут на поля и молятся о благословении на будущий урожай.

Третий день называется Богодуховой. Выбирали красивую незамужнюю девушку, украшали ее венками, лентами и водили по дворам. Встретить ее считалось большой удачей.

Автор: ar25.org Молодежь выбирала Тополь - красивую незамужнюю девушку

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На Троицу запрещают ругаться, думать о плохом, выполнять домашнюю работу, работать на земле. Разрешается только готовить пищу для семьи и скота. Нельзя рубить деревья, гулять в лесу или купаться в реках. По народным поверьям, тогда наш мир приходят мифические существа - нимфы и русалки, которые могут навредить человеку.

Лучше эти дни провести с близким, например, поехать семьей на отдых. Хорошим делом на Троицу считают сватовство и женитьба. Верят, что тогда брак будет крепким, а пара будет жить в достатке.

Первыми Троицу стали праздновать апостолы, которые являются учениками Иисуса Христа. Они хотели увековечить день, когда на них сошел Святой Дух. Перед этим они 50 дней молились в Сионской горнице. После этого события апостолы стали способными говорить на разных языках мира, чтобы рассказывать о смерти и воскресении Иисуса в других странах. Официально праздновать Троицу решили с IV века.