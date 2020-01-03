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пятница, 03 января 2020 02:00

Три прокуроры по делам Майдана прошли аттестацию

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Три прокуроры по делам Майдана прошли аттестацию
Прокуроры по делам Майдана прошли собеседования. Фото: Кореспондент

По итогам собеседований в Офисе генерального прокурора на должностях останутся прокуроры, которые расследовали массовые расстрелы на Майдане.

"Прокуроры по делам Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и остаются на занимаемых должностях", - информирует hromadske.

В целом по результатам собеседований на руководящие должности Офиса генпрокурора зачислили 36 человек, отказали четырем.

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В Офисе генерального прокурора 2 января проходили собеседования по поводу утверждения на административные должности. В частности, квалификационную аттестацию проходили прокуроры из прокурорской группы, которые расследовали массовые расстрелы на Майдане: Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов.

Со 2 января в Украине действует уже не Генпрокуратура, а Офис генерального прокурора. Он охватывает 12 департаментов и 8 отдельных управлений. В Офисе будут работать 1,5 тысячи служащих вместо 2,5 тысячи, работавших в ГПУ.

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