Три прокуроры по делам Майдана прошли аттестацию

По итогам собеседований в Офисе генерального прокурора на должностях останутся прокуроры, которые расследовали массовые расстрелы на Майдане.

"Прокуроры по делам Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и остаются на занимаемых должностях", - информирует hromadske.

В целом по результатам собеседований на руководящие должности Офиса генпрокурора зачислили 36 человек, отказали четырем.

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В Офисе генерального прокурора 2 января проходили собеседования по поводу утверждения на административные должности. В частности, квалификационную аттестацию проходили прокуроры из прокурорской группы, которые расследовали массовые расстрелы на Майдане: Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов.

Со 2 января в Украине действует уже не Генпрокуратура, а Офис генерального прокурора. Он охватывает 12 департаментов и 8 отдельных управлений. В Офисе будут работать 1,5 тысячи служащих вместо 2,5 тысячи, работавших в ГПУ.