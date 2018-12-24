Три парафии РПЦ на Львовщине перешли в Православную церковь Украины

Три прихода присоединились к ПЦУ. Фото: "День"

Три прихода РПЦ в Украине присоединились к поместной Православной церкви Украины.

"Сегодня, 24 декабря 2018, стало известно о переходе еще трех общин РПЦ на Львовщине в поместную Православную Церковь, а именно из сел Песчаное и Верчаны (Стрыйский р-н) и г.Угнев (Сокальский р-н)", - говорится в сообщении ZAXID.NET.

Ранее сообщалось о переходе в ПЦУ прихода крупнейшего храма РПЦ на Львовщине - церкви святых апостолов Петра и Павла в Жовкве.

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С 60 зарегистрированных на Львовщине общин РПЦ в Украине уже четыре общины изменили свою церковную юрисдикцию, объединившись с Православной церковью Украины.

Процесс перехода церковных общин УПЦ МП к ПЦУ проходит по всей стране.

В Русской православной церкви надеются на помощь международных правозащитных организаций в борьбе с изменениями в Украинской православной церкви Московского патриархата.