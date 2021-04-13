Три напитка, которыми стоит заменить кофе

 
Ексклюзивы
1/5
Рекордсмены по нитратам: самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: самые опасные ранние овощи
Просмотров: 63
Показали сорта клубники, которые дают самые большие ягоды в Украине
Показали сорта клубники, которые дают самые большие ягоды в Украине
Просмотров: 99
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 3636
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 810
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 324
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1107
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2871
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1098
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 927
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2655
Фото
Все фото
5
5
6
13
5
Google посвятил новый дудл известному музею
Google посвятил новый дудл известному музею
Рамадан: запреты и традиции мусульманского поста
Рамадан: запреты и традиции мусульманского поста
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Вид изнутри: показали лагерь войск РФ возле украинской границы
Вид изнутри: показали лагерь войск РФ возле украинской границы
Видео
Все видео
"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка
"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка
Украинские полярники провели виртуальную экскурсию с антарктической станции
Украинские полярники провели виртуальную экскурсию с антарктической станции
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 846
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2871
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 765
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 477
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 819
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
вторник, 13 апреля 2021 12:54

Три напитка, которыми стоит заменить кофе

  Комментировать
Три напитка, которыми стоит заменить кофе
Избегайте экстремальных видов спорта и отдыха. Фото: pixabay.com

13 апреля усильте уход за волосы. Время изменить шампунь. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"К стоматологу записывайтесь со среды, - говорит астролог. - Повышается риск заболевания гриппом и простудой. Сделайте прививки. Избегайте экстремальных видов спорта и отдыха. Следите за артериальным давлением. Чаще отдыхайте. Замените кофе на цикорий, компот или березовый сок. Раньше ложитесь спать. Хорошо проветривайте комнату перед сном".

Овен

Начните принимать курс витаминов и минералов. Головокружение и слабость являются последствиями авитаминоза.

Телец

"Звездочки" в глазах при резком изменении положения тела должны вас насторожить. Проверьте уровень гемоглобина в крови.

Близнецы

Лучшее время для совершенствования собственной внешности. Посетите тренажерный зал. Попробуйте низкокалорийную диету.

Рак

Ухудшается состояние больных простатитом и аднексит. Не допускайте переохлаждения нижней части тела.

Лев

Ощущение усталости не будет покидать вас. Ночной сон не принесет полноценного отдыха. Пересмотрите режим дня.

Дева

Обостряются хронические болезни печени. Здоровым людям не следует игнорировать боли в правом подреберье. Откажитесь от алкогольных напитков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине снова будет холодно: синоптики сказали, когда

Весы

Появление горечи во рту может свидетельствовать о проблемах с выделением желчи. Перейдите на диетическое питание. Следите за самочувствием.

Скорпион

Из-за высоких физических или нервных нагрузок могут дрожать руки. Чаще расслабляйтесь в течение дня. Попейте успокоительное.

Стрелец

Боль в сердце не будет указывать на кардиологические заболевания. Скорее всего, вас будет беспокоить невралгия. Посоветуйтесь с врачом.

Козерог

При работе с электроприборами соблюдайте правила безопасности. Поражение электрическим током может быть серьезным.

Водолей

Бездетные пары могут воспользоваться шансом забеременеть. Уровень фертильности вашего организма увеличивается. Лучшее время - вечер.

Рыбы

Увеличится количество воспалительных заболеваний среднего уха. Вы относитесь к группе риска. Берегитесь сквозняков.

13 апреля людям будут сниться вещие сны. Доверяйте своей интуиции.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Три напитка, которыми стоит заменить кофе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
апреля

Начало депортации жителей Западной Украины

Пророссийский митинг забросали яйцами

Испытали ядерную бомбу

Осуществили первый перелет через Атлантику

В Москве признали расстрелы пленных

Британские войска расстреляли тысячи мирных индейцев

Самое читаемое
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 26892
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 12078
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 7533
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 6777
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем Просмотров: 4500
Общество
"Ребенка выдавили синим" - мать просит помощи на реабилитацию дочери
"Ребенка выдавили синим" - мать просит помощи на реабилитацию дочери
 Просмотров: 63
В Украину несется холодный фронт: где ждать мокрого снега
В Украину несется холодный фронт: где ждать мокрого снега Просмотров: 270
Google посвятил новый дудл известному музею
Google посвятил новый дудл известному музею
5
 Просмотров: 81
Рамадан: запреты и традиции мусульманского поста
Рамадан: запреты и традиции мусульманского поста
5
 Просмотров: 207
Изменил ли сериал "Ход королевы" отношение украинцев к шахматам
Изменил ли сериал "Ход королевы" отношение украинцев к шахматам
 Просмотров: 99
Больше всего комментируют
5
СМИ раскрыли цель визита госсекретаря США в Брюссель
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
4
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
4
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
3
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
Голосов: 55916
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть