Три напитка, которыми стоит заменить кофе

Избегайте экстремальных видов спорта и отдыха. Фото: pixabay.com

13 апреля усильте уход за волосы. Время изменить шампунь. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"К стоматологу записывайтесь со среды, - говорит астролог. - Повышается риск заболевания гриппом и простудой. Сделайте прививки. Избегайте экстремальных видов спорта и отдыха. Следите за артериальным давлением. Чаще отдыхайте. Замените кофе на цикорий, компот или березовый сок. Раньше ложитесь спать. Хорошо проветривайте комнату перед сном".

Овен

Начните принимать курс витаминов и минералов. Головокружение и слабость являются последствиями авитаминоза.

Телец

"Звездочки" в глазах при резком изменении положения тела должны вас насторожить. Проверьте уровень гемоглобина в крови.

Близнецы

Лучшее время для совершенствования собственной внешности. Посетите тренажерный зал. Попробуйте низкокалорийную диету.

Рак

Ухудшается состояние больных простатитом и аднексит. Не допускайте переохлаждения нижней части тела.

Лев

Ощущение усталости не будет покидать вас. Ночной сон не принесет полноценного отдыха. Пересмотрите режим дня.

Дева

Обостряются хронические болезни печени. Здоровым людям не следует игнорировать боли в правом подреберье. Откажитесь от алкогольных напитков.

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Весы

Появление горечи во рту может свидетельствовать о проблемах с выделением желчи. Перейдите на диетическое питание. Следите за самочувствием.

Скорпион

Из-за высоких физических или нервных нагрузок могут дрожать руки. Чаще расслабляйтесь в течение дня. Попейте успокоительное.

Стрелец

Боль в сердце не будет указывать на кардиологические заболевания. Скорее всего, вас будет беспокоить невралгия. Посоветуйтесь с врачом.

Козерог

При работе с электроприборами соблюдайте правила безопасности. Поражение электрическим током может быть серьезным.

Водолей

Бездетные пары могут воспользоваться шансом забеременеть. Уровень фертильности вашего организма увеличивается. Лучшее время - вечер.

Рыбы

Увеличится количество воспалительных заболеваний среднего уха. Вы относитесь к группе риска. Берегитесь сквозняков.

13 апреля людям будут сниться вещие сны. Доверяйте своей интуиции.