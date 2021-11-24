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четверг, 25 ноября 2021 09:20

Три искусственных голода в Украине - политика уничтожения народа. Самое интересное в журнале "Країна"

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"Голод стал одним из элементов коммунистического тоталитарного режима. Первый искусственный голод в 1921-1923 годах - тестирование этого оружия против несогласных, - говорит в интервью "Країні" историк Владимир ВЯТРОВИЧ.

- Голодомор 1932-1933 годов – продуманное воплощение преступления, ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина. Он поставил нашу нацию на грань существования. На нем не остановились, а повторили в 1946-1947 годах".

Три голода – элементы одной и той же политики, направленной на уничтожение украинцев. То, что выстояли – заслуга наших предков. Они смогли выжить, творить, растить детей и сохранять культуру.

 

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Подробности читайте в "Країні" от 25 ноября 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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Дата
25
ноября

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