Три искусственных голода в Украине - политика уничтожения народа. Самое интересное в журнале "Країна"

"Голод стал одним из элементов коммунистического тоталитарного режима. Первый искусственный голод в 1921-1923 годах - тестирование этого оружия против несогласных, - говорит в интервью "Країні" историк Владимир ВЯТРОВИЧ.

- Голодомор 1932-1933 годов – продуманное воплощение преступления, ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина. Он поставил нашу нацию на грань существования. На нем не остановились, а повторили в 1946-1947 годах".

Три голода – элементы одной и той же политики, направленной на уничтожение украинцев. То, что выстояли – заслуга наших предков. Они смогли выжить, творить, растить детей и сохранять культуру.

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