Три блюда, которые стоит попробовать в Полтаве

23 сентября будут отмечать день города Полтава. В этом году ей исполнится 1120 лет. Кто еще не успел посетить духовный центр Украины, сейчас имеет хорошую возможность.

Gazeta.ua предлагает почувствовать город на вкус. Мы выбрали три уникальные блюда из местной кухни Полтавского региона.

Качаная каша с куриными пупками

Эта каша - только полтавский специалитет, такая "белая икра". Даже в Полтавской области ее умеют готовить далеко не все, лишь отдельные мастера. Каждая пшенинка выкачивается в специальной большом долгом сосуде в течение 4 часов в муке и яйце. За счет этого становится вдвое, а то и втрое больше. Одной из таких мастериц является Елена Щербань. У нее же кашу покупает Евгений Клопотенко, известный в Украине шеф-повар и ресторатор. Эта каша варится в течение 1,5-2 часов и заправляется начинкой.

Автор: Екатерина Лукьяшко Качана каша

Котлета по-гоголевски со шпинатом и картофельным пюре

На первый взгляд она похожа на котлету по-киевски. Однако в гоголевском варианте нет масла и сыра, вместо них внутри мяса шпинатная начинка.

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Автор: Екатерина Лукьяшко Котлета по-гоголевски

Поджаренные галушки, фаршированные печенью с беконом и галушки, фаршированные языком и вялеными томатами

Полтавские галушки вероятно знают по всей стране, но пробовали их далеко не все. И если аутентичные домашние галушки - это по сути отварное тесто, то в ресторанах их готовят, привнося авторские идеи и добавляя современные составляющие. Например, вяленые томаты, которые здесь делают самостоятельно, а также субпродукты - печень или язык. Такие варианты галушек точно придут по вкусу каждому. Все блюда можно попробовать в ресторане Premier Palazzo Hotel.

Автор: Екатерина Лукьяшко Поджаренные галушки

В субботу 14 сентября в селе Мачехи Полтавского района впервые проведут экофестиваль "Яблоневый сад".