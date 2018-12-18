Тревожная статистика: сколько журналистов убили в этом году

В этом году убили 80 штатных журналистов и журналистов-фрилансеров. Еще 348 журналистов сидят в тюрьмах, а шестидесят заложниках. Об этом говорится в обзоре насилия в отношении журналистов, который подготовила организация "Репортеры без границ", передает ВВС Украина.

В частности, украинский журналист Станислав Асеев сдерживается вооруженными сепаратистами ДНР.

Автор: Marker.ua Украинский журналист Станислав Асеев в начале июня 2017 был задержан сепаратистами ДНР

По результатам исследования, количество убийств штатных журналистов по сравнению с 2017 годом выросла на 15% - с 55 до 63. Ранее это количество сокращалось 3 года подряд.

"Насилие против журналистов достигло беспрецедентных уровней в этом году, ситуация сейчас критическая", - подчеркнул генеральный секретарь "Репортеры без границ" Кристоф Делуар.

По его словам, это последствия той ненависти, которую публично озвучивают высокопоставленные лица.

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"Ненависть к журналистам, которую озвучивают, а иногда очень открыто проповедуют недобросовестные политики, религиозные лидеры и бизнесмены, имеет трагические последствия на местах и ​​отражена в этом тревожном росте правонарушений против журналистов", - добавил господин Делуар.

Наиболее опасными странами для журналистов являются Афганистан - убиты 15 человек, Сирия - 11 и Мексика - 9 журналистов.

Кроме того, из-за убийства 5 работников газеты Capital Gazette в штате Мэриленд и США попали в список стран, где существует смертельная опасность для журналистов.

Автор: thedemocrat.in В июне 2018 убили сразу 5 журналистов в США

Наиболее резонансными стали убийства саудовского колумниста Washington Post Джамаля Хашогги и словацкого журналиста расследователя Яна Куцяка. После убийства последнего в Словакии началась волна протестов, что привело к отставке правительства.

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26 февраля во Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку.

Автор: BBC.com Джамаль Хашогги исчез после того, как вошел в здание аравийского консульства в Стамбуле 2 октября, чтобы получить документы. Позже появилась информация, что он был жестоко убит на территории диппредставительства.

Количество задержанных и заключенных журналистов в этом году выросла с 326 до 348. Более половины из заключенных находятся в Китае, Иране, Саудовской Аравии, Египте и Турции.

Китай остается лидером по количеству заключенных журналистов - здесь за решеткой сейчас находятся 60 журналистов, из них три четверти являются журналистами-фрилансерами. В этом году посадили в тюрьму 6 человек.

Недавно во Львове наградили лучших журналистов Украины.