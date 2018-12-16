Лучшие журналисты Украины получили во Львове престижные премии

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15 декабря во Львове объявили победителей национальной премии "Высокие стандарты журналистики-2018". Победителями стали: Маргарита Тулуп (в категории "За быстроеи качественное развитие в профессии"), Лиля Буджурова (в категории "За качественный региональный медийный проект", медиа - Crimean Tatars), Денис Бигус (в категории "За устойчивое, качественный медийный проект", медиа - Bihus.info).

Объявляя победителя в категории "За быстрый и качественный развитие в профессии", эксперт премии Игорь Балинский назвал Маргариту Тулуп надеждой украинской журналистики.

"В Украине есть много журналистов, пишущих на социальную тематику, тексты Маргарита имеют одно отличие - в ее текстах проблема не заслоняет человека. И именно поэтому Маргарита Тулуп является победителем в этой номинации", - отметил Игорь Балинский. И добавил, что, к сожалению, работа в социальной журналистике часто сопровождается эмоциональным выгоранием, стрессом, равнодушием чиновников и части социума.

"Правда в том, что мы ничего не знаем о людях, которые живут вокруг, и именно это привело меня в социальную журналистику. Мне интересно говорить не о них, а с ними. Моя правда - это правда людей, с которыми я говорю", - прокомментировала победительница Маргарита Тулуп.

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Победу в категории "За качественный региональный медийный проект" получила руководитель портала "Crimean Tatars" - Лиля Буджурова, которая проживает в Крыму.

"Около 5 лет назад Крым разлучили с Украиной. Мы - те, кто не смог расстаться с родным краем, решили: чтобы выжить, нужно что-то делать. Именно поэтому два года назад появился "Crimean Tatars". Этот портал - это наш способ сохранить национальное достоинство и идентичность. Сегодня у нас около 100 000 подписчиков, а для небольшого крымскотатарского населения это много ", - рассказала на награждении Лиля Буджурова.

По ее словам, награда в национальной премии - еще одно подтверждение, что мы, несмотря на обстоятельства, до сих пор вместе. В категории "За устойчивое, качественный медийный проект" победу одержал Денис Бигус - руководитель антикоррупционного медиа Bihus.Info.

"Bihus.info - это работа большой команды, - отметил Денис Бигус, - а мне везет получить награду лично. Никто из тех, кто работает в небольших медийных проектах, не может назвать себя постоянным проектом. Ведь для того, чтобы выжить нужно очень много и очень качественно работать. И я счастлив, что нашей команде это удается ".

Все победители получили дипломы премии и денежные сертификаты на 50 000 гривен. "Мы переживаем непростые времена в нашей стране: это и внешняя агрессия, и непростая политическая ситуация, но журналисты всегда оставаться беспристрастными, профессиональными и доносить объективную точку зрения. И мы хотим поддерживать таких людей", - отметил председатель ВБФ" Мечты сбываются "Виталий Ломакович.

Премия "Высокие стандарты журналистики" проводится во второй раз. Организатор - Всеукраинский благотворительный фонд "Мечты сбываются".

В экспертной группе премии "Высокие стандарты журналистики-2018": основатель Школы журналистики Украинского католического университета Игорь Балинский, украинский журналист, соучредитель и координатор ОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала, глава Центра межконфессионального и межрелигиозного диалога "Либертас", доктор богословских наук Тарас Дзюбанський , медиаекспертка, преподаватель Могилянской школы журналистики (НаУКМА) Диана Дуцик, журналист и ведущий телеканала ICTV Павел Казарин, украинский журналист, публицист, историк Вахтанг КИПиА и, публицист, преподаватель Школы журналистики УКУ Юрий Опока, руководитель общественно-политической редакции Liga.net Петр Шуклинов.

14 декабря 2017 во Львовском доме ученых объявили тройку финалистов премии "Высокие стандарты журналистики-2017". Это первый не государственный конкурс по празднованию профессиональных журналистов во Львове. Цель премии - поддерживать и развивать качественную, профессиональную, незаангажированную журналистику в Украине. Петр Шуклинов получил третье место, Алексей Шалайский - второе, Павел Казарин - первое.