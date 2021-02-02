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вторник, 02 февраля 2021 03:15

Третью неделю подряд снижается количество Covid-больных - ВОЗ

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Третью неделю подряд снижается количество Covid-больных - ВОЗ
ВОЗ сообщила статистику больных коронавирусом. Фото: Reuters

Количество новых случаев коронавируса в мире снижается третью неделю подряд.

Эта новость обнадеживающая, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Такой спад заболеваемости "показывает, что вирус можно контролировать даже при наличии его новых разновидностей, которые сейчас циркулируют".

Гебреисус выразил уверенность, что благодаря противовирусным мероприятиям, от которых пока еще рано отказываться, распространение вируса удастся предотвратить.

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31 января в Украине обнаружили всего 2030 новых случаев заражения коронавируса - это минимум с начала осени.

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