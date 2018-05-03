Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса

Фото: Николай Марченко

В городе Миргород на Полтавщине исчезло сало и мясо. Продавцы третий день не вышли на работу. Недовольны проверками, которые требуют забивать максимум 3 свиньи в неделю. Этого мало для прибыли, говорят торговцы.

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.

"Сейчас ветеринарная служба позволяет одному предпринимателю забивать не более трех голов свиней в неделю. Если больше - надо делать это в убойном цехе. Такая норма вступила в силу 4 апреля. Ветеринары ссылаются на Закон Украины от 18 мая прошлого года "О госконтроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных". Ветеринары просто не дают разрешение на продажу большего объема. С тремя свиньями не выгодно стоять. Поэтому мы и бастуем, - говорит Сергей Гусаренко, предприниматель. - Более трех свиней - это промысел. А специальных убойных цехов для него в Миргороде нет. Предприниматели режут животных обычно дома, где обустраивают убойные площадки с горячей и холодной водой, морозильными камерами, столами с нержавейки".

Чтобы иметь доход, нужно продавать не менее 5-6 свиней.

"Должен нанимать работника, который формально может забить еще 3 свиньи. Так выйду на нужный объем мяса и сала для продажи. Но это серьезная нагрузка на бюджет. Так как за работника надо платить налог. Проще вообще прекратить торговлю", - продолжил Гусаренко.

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Миргород - курортный город. Здесь расположены 4 санатории. Ежегодно принимает около 40 тыс. туристов. Отдыхающие традиционно покупают домой миргородское сало. Оно имеет специальную рецептуру приготовления. Его запекают в соломе при температуре, выдерживают точное время. До забастовки килограмм сала стоил 80 грн.

Последние 3 дня мясные павильоны на Центральном рынке пустые. На рынке продавцы развесили мешки из-под муки с надписями: "Поблагодарите правительство - Верховную Раду за уничтожение с\х продукции!!!" и "Правительство ограничивает продажу домашней свинины и сала". Туристы и местные жители шокированы нехваткой продукции.

"Я была на отдыхе на курорте "Миргород". Завтра еду домой, пришла специально на рынок, чтобы взять известного сала. А тут такой облом. Уже несколько лет сюда езжу, всегда привозила домой и коллегам миргородское сало. Его нельзя спутать ни с чем", - говорит по-русски Людмила Хомичова, на отдых приехала из Харькова.

"Мясо сейчас беру в супермаркетах. Оно ничем не отличается от базарного. А вот сало хуже на вкус. Базарное же - запеченное, пахучее - не передать словами. За что и ценят его местные и гости. Как сала на рынке не стало - я перешел на индюков", - говорит член общественного совета при Миргородской райсовете Евгений Хрусталев.

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В мясном павильоне работали около 50 продавцов. За день обслуживали до 400 человек.



Сегодня должно состояться заседание общественного совета с участием предпринимателей. Планируют написать обращение к властям с требованием прекратить ограничение на убой свиней.

Чтобы построить убойный цех в городе, нужно 15 млн грн.

Украинец в 2018-м на среднюю зарплату может купить сала на треть меньше, чем в прошлом году. В марте прошлого года мог купить 168 кг продукта. В марте 2018-го - 117 кг. Больше сала могут приобрести жители Волынской и Ровенской области - по 145 кг средней зарплаты региона. Также Запорожской - 137 кг. Меньше всего - жители Черниговщины - 92 кг. Также Одесской области, Харьковской и Херсонской - по 94 кг.