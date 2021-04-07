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четверг, 08 апреля 2021 09:01

"Тренируется по 8-10 часов ежедневно" - как украинец стал чемпионом мира по шахматам

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&quot;Тренируется по 8-10 часов ежедневно&quot; - как украинец стал чемпионом мира по шахматам
Кирилл Шевченко победил на чемпионате мира по шахматам. Фото: Львовский государственный университет физической культуры

Студент Львовского государственного университета физической культуры Кирилл Шевченко стал чемпионом мира по шахматам.

Соревнования проводились онлайн среди студентов из 317 университетов 84 стран. Победить стремились 1000 участников.

Тренер и преподаватель чемпиона Антон Литвинец рассказал Gazeta.ua о тяжелых моментах и подготовке к чемпионату.

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"Кирилл очень талантливый шахматист. В прошлом году победил на взрослом чемпионате Украины. Еще тогда говорили, что он - светоч украинских шахмат. Живет в Киеве, поэтому в основном тренируется и занимается сам. Имеет напряженный график, по 8-10 часов длится ежедневная тренировка. Он действующий игрок сборной Украины, поэтому имеет много поединков, собраний. Если посмотреть на его выступления за последние несколько лет, то заметна сильная динамика и успех. В 2019 году наш университет с чемпионата Европы привез 4 медали, из них 3 завоевал Кирилл ", - говорит Литвинец.

По его словам, в подготовке к мировым соревнованиям сделали выводы из предыдущих ошибок, поражений и неудач.

"Сложности были в формате онлайн, потому что из-за этого возникали технические проблемы. Результаты первого игрового дня аннулировали, потому что сервер не выдержал нагрузки. Было обидно, потому что мы лидировали, а после переместились с 1 места на 5-е. Было трудно выиграть перед финалом в квалификационном туре. В нем принимают участие 6 групп участников по 200-250 игроков. И Кирилл занял 1 место. Под конец у нас его забрали, так как заблокировали его соперника. 3 дня судьи все проверяли и вернули баллы за 15 часов до финальной игры. Так опередили конкурентов. Очень радует еще и то, что победили россиян. Те представляли университет Миссури, но играли под российским флагом".

Антон Литвинец характеризует своего воспитанника как упорную и целенаправленную личность.

"Он очень умный и эрудированный. Когда поступал к нам, то среди всех абитуриентов, а это примерно 700 человек, он был на 1 месте по количеству набранных баллов. В то же время не занимается исключительно шахматами, но и всесторонне развивается. Ему поступали десятки предложений из других университетов мира, потому что он очень сильный шахматист. Кембридж и Оксфорд с руками и ногами бы его забрали. Среди 20 самых перспективных шахматистов Украины в его возрасте 19 учится в США. Он единственный, кто остался в Украине. Это свидетельствует о его патриотизме. Ведь мог бесплатно получать там образование и еще иметь стипендии".

10 февраля 1996-го, через 3 часа игры, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров проиграл первую партию в серии из 6 против компьютера компании IBM Deep Blue. Машина была способна просчитывать 200 млн ходов в секунду. Однако в конечном итоге человек победил. Каспаров трижды победил Deep Blue, сыграл дважды вничью и раз проиграл, забрав приз $400 тыс.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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