ТРЦ и магазины изменили график работы в будние дни

В будни ТРЦ работать дольше из-за ограничений карантина выходного дня. Фото: pinterest.com

В связи с карантином выходного дня магазины и ТРЦ в Киеве продолжили график работы в будние дни.

Об этом сообщают пресс-службы торговых точек.

ТРЦ Gulliver, Dream Town, Ocean Plaza и Lavina Mall теперь будут работать до 23:00. "Эпицентр" продолжил работу до 00:00 и будет работать до последнего покупателя.

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Маркет-молл "Дарынок" продлил рабочий день в будние дни до 22:00, а в выходные в нем по графику продолжат работу "Сильпо", "Фитомаркет", "Новая Почта", "Аптека доброго дня", Укрпочта (в субботу), а также отделения банков.

Креативная индустрия в Украине потеряла за карантин почти $3 млрд. Больше всего пострадала сфера туризма и кинотеатры.