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суббота, 18 мая 2019 14:20

Трассу Киев-Одесса сделают цементобетонной

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Трассу Киев-Одесса сделают цементобетонной

Автодорогу М-05 Киев-Одесса превратят в полноценный автобан. При этом ремонт магистрали в границах Кировоградской, Николаевской и Одесской областей будет выполнен с применением цементобетонного покрытия. Как пишет Центр транспортных стратегий, об этом сегодня сообщил руководитель "Укравтодора" Славомир Новак.

"Несколько дней назад мне удалось убедить наших коллег из Европейского инвестиционного банка, чтобы все последующее кредитное финансирование, которое мы получим, было направлено именно на дорогу М-05 Киев-Одесса. Через несколько лет будем иметь полноценный автобан. Планируем эту дорогу в пределах Черкасской области - в асфальтобетоне, а в пределах Кировоградской, Николаевской и Одесской областей - в цементобетоне", - сообщил чиновник.

Он уточнил, что в 2019 году его ведомство полностью подготовит проектную документацию на капитальный ремонт дороги в пределах Черкасской области. Также в текущем году в "Укравтодоре" надеются перейти к проектированию капремонта тех участков в трех областях, которые будут строиться с применением цементобетонного покрытия.

"В этом году ремонтируем трассу Киев-Одесса за счет госбюджета. Также планируем капитально отремонтировать участки этой дороги в Киевской области за счет средств МФО. В частности, в Черкасской области за средства Дорожного фонда ремонтируем участок протяженностью 15 км. Это половина протяженности наиболее проблемного участка - между Жашковом и Уманью", - добавил Новак.

6800 км дорог отремонтировали в течение 2017-2019 годов, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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