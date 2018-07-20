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пятница, 20 июля 2018 12:17

Трансляция самоубийств и фейковый контент: что сделает Цукерберг для безопасности в Facebook

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Трансляция самоубийств и фейковый контент: что сделает Цукерберг для безопасности в Facebook
Цукерберг нанимает тысячи работников, чтобы контролировать контент на Facebook. Фото: rusvesna.su

В последнее время компания Facebook попала в ряд скандалов. Прежде всего допустила утечку персональных данных пользователей. Руководитель фирмы Марк Цукерберг рассказал о новых мерах, которые помогут сделать соцсеть более безопасной для пользователей.

Администрация ресурса чувствует ответственность за правдивый и законный контент, заявил Цукерберг изданию "Recode".

Для наблюдения за контентом планируют нанять 20 тысяч человек. Также создают инструменты искусственного интеллекта. Это поможет ограничить фейковую информацию. Именно такой контент использовали при вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016-м.

"Будет справедливо сказать: мы были слишком сосредоточены только на позитиве и недостаточно сосредоточены на некоторых негативах", - сказал глава соцсети.

Прежде всего планируют уделить внимание топ-100 публикаций, которые становятся вирусными и распространяются в течении дня.

"Мы смотрим на вещи, которые получают наибольшее распространение. Если люди отмечают их как потенциальные мистификации, отправляем их на проверку факт-чекерам, которые хорошо зарекомендовали себя и придерживались стандартных принципов проверки фактов. Если эти контроллеры говорят, что информация не соответствует действительности, тогда значительно сократим распространение этого контента. То есть Facebook, скорее всего, не снимет контент, а подвинет его в ленте", - отметил Цукерберг.

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Также в соцсети начали борьбу с демонстрацией суицидов через фукцию "LIVE видео".

"Когда появился Live, один из ужасных случаев использования этой функции людьми - показать, как они наносят себе вред, а также были несколько случаев самоубийства. Это не то, каким мы хотим видеть продукт. Поэтому потратили время на создание инструментов AI и наняли команду из 3000 человек, чтобы иметь возможность реагировать на эти видео в течение 10 минут. К большинству контента в Facebook мы стараемся добраться в течение нескольких часов или в течение дня", - добавил владелец Facebook.

Марк Цукерберг заявил, что имеет доказательства вмешательства россиян в американские президентские выборы 2016-го. Администрация Facebook заметила активность россиян еще за год до выборов. Российская военная разведка занималась фишингом и подделкой аккаунтов. Об этом сообщили Федеральное бюро расследований.

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