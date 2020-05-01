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пятница, 01 мая 2020 09:48

Трамп угрожает Китаю

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Трамп угрожает Китаю
Дональд Трамп: теперь торговый договор с Китаем становится вторичным по отношению к тому, что произошло с вирусом. Фото: reuters

Президент США Дональд Трамп заявил 30 апреля, что торговое соглашение с Китаем теперь имеет второстепенное значение для пандемии коронавируса. В интервью изданию Reuters он пригрозил новыми пошлинами Пекину в связи со вспышкой болезни.

По мнению издания, заостренная риторика Трампа в отношении Китая отражает его растущее разочарование Пекином в связи с пандемией, которая унесла десятки тысяч жизней только в Соединенных Штатах, вызвала экономический спад и поставила под угрозу его шансы на переизбрание в ноябре.

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"Мы подписали торговое соглашение, в котором они должны были покупать, и они покупали бы очень много, на самом деле. Но теперь это становится вторичным по отношению к тому, что произошло с вирусом", - сказал Трамп журналистам.

На вопрос, будет ли он рассматривать вопрос о том, чтобы Соединенные Штаты прекратили выплату своих долговых обязательств в качестве способа наказать Пекин, Трамп ответил: "Ну, я могу сделать это по-другому. Я могу сделать то же самое, но даже за большие деньги, просто установив пошлины ".

Bloomberg со ссылкой на секретный отчет Белого дома сообщил, что публичная отчетность Китая является неполной и, вероятно, поддельной. В отчете также отмечается, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса типа Covid-19.

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