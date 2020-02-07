Трамп продолжит давление на Зеленского после завершения импичмента

Григорий Перепелица: Украине стоит отстраниться от внутренней американской политической войны. Надо делать акцент на совместных международных интересах с США. Фото: ДВ

Американский президент Дональд Трапм остался в должности. Продолжит и дальше разрушать политическую систему США. Это крайне негативно для Украины.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица.

С Трампа сняли обвинения. Украина была в центре скандала об импичменте. Что для нас изменится после того, как процедура завершилась?

- Теперь Дональд Трамп фактически находится на финишной прямой к переизбранию на второй срок. Это не несет Украине ничего хорошего. Трамп имеет наибольший рейтинг и поддержку населения. Республиканская партия ставит только на него как на единственного кандидата. Зато в лагере демократов идет конкуренция. Лидер гонки не определился до сих пор. Это отпугивает американских избирателей от демократических кандидатов, они не видят определенности. Таким образом увеличиваются шансы на второй срок Трампа. Америка и дальше будет ослабевать. Турбулентная внешняя политика главы государства, непредсказуемое его поведение на международной арене будут только ослаблять Соединенные Штаты.

Также это негативно повлияет и на евроатлантическую солидарность. А именно на США и Европу делает основную ставку Украины в своей внешней политике. Считаем их нашими главными стратегическими партнерами. Ситуация, которая складывается сейчас, крайне неблагоприятная для нашего евроинтеграционного курса. Поскольку потеря солидарности приведет к ослаблению ЕС и усилению Российской Федерации. Баланс сил изменится в сторону нашего врага и Кремль начнет вести боль агрессивную и коварную политику. Украина может в этом случае остаться без своих союзников. В Евросоюзе дезинтеграционные процессы тоже берут верх. Брекзит только ускорил этот процесс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США

Как Украина действовала в течение процесса импичмента? Какую роль играло наше государство?

- Эту ситуацию надо рассматривать в два этапа. Первый - президентство Петра Порошенко. Тогда наша власть пыталась играть на внутренних противоречиях в США. Тогдашний Генеральный прокурор Юрий Луценко раскручивал историю с фирмой Бурисма, чтобы подыграть Трампу (Дональд Трамп якобы требовал начать расследование деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена в разговоре с Зеленським. Тот является его конкурентом на предстоящих президентских выборах 2020 от Демократической партии. Байден помогал украинской энергетической компании "Бурисма" избежать наказания за незаконную деятельность. В 2016 году членом совета директоров компании был сын Байдена - Хантер, заявили в окружении Трампа. - Gazeta.ua). Но другое политическое руководство государства больше поддерживало Хиллари Клинтон. Это была стратегическая ошибка официального Киева. Ее плоды пришлись уже на период президентства Зеленского. Он попал в очень сложную политическую ситуацию. Демократы выдвинули обвинения Трамп именно на фоне украинского вопроса. Мы оказались в эпицентре скандала, ухудшился наш имидж не только среди американской общественности, но и во всем мире. Украину начали воспринимать как международную проблему.

Зеленский занял единственно правильную позицию. Пытался дистанцироваться от скандала. Не стал комментировать ничего, что происходило в США в рамках расследования. Занимал нейтральную позицию, не поддаваясь давлению Дональда Трампа.

Что для Америки будет означать оправдание Дональда Трампа?

- Он сейчас ломает всю президентскую машину в Соединенных Штатах. Уничтожает соответствующие институты, не воспринимает Государственный департамент, Министерство обороны. В Госдепе постоянно идет кадровая перетряска. Трамп сознательно или нет пытается уничтожить те институты, которые были предохранителем против отклонений от канонов американской политики. Они были защитой от некомпетентного президента, автопилотом, что направлял машину Соединенных Штатов по правильному пути. Трамп всеми силами хочет уменьшить влияние этих органов и тем самым ослабляет Америку.

Что Украина может делать в этой ситуации?

- Стоит искать союзников. Но прежде всего сами должны стать сильными. Надо развивать внутренние институты безопасности, государственности и обороны. И консолидировать общество на национальных началах.

The Washington Post пишет, что Конгрессу не стоит останавливаться, а делать все, чтобы привлечь главу государства к ответственности. Как еще могут это сделать?

- Республиканцы не имеют на запасной скамейке других кандидатов, кроме Трампа, для предвыборной гонки. Поэтому всем было понятно, что Сенат, где большинство принадлежит именно Республиканской партии, не поддержит импичмент. Несмотря на очень серьезные аргументы, они будут поддерживать Трампа. Любые попытки демократов привлечь американского президента к ответственности обречены на поражение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США определились с послом в Украине

Как украино-американские отношения могут измениться после выборов в США?

- Вряд улучшатся после выборов. Трамп скорее всего останется у власти и будет давить на Зеленского, чтобы все-таки раскрутить историю с Бурисмою. Хочет таким образом полностью дискредитировать Демократическую партию. Поэтому должны придерживаться линии, которую начал Зеленский. Отстраниться от внутренней американской политической войны. Надо делать акцент на совместных международных интересах с США.

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям обвинения. На этом завершилась процедура импичмента. 5 февраля 52 сенатора из 100 проголосовали за то, что Трамп не злоупотреблял властью и не препятствовал работе Конгресса. Именно в этом его обвиняли демократы. Это была третья попытка в истории США объявить импичмент лидеру страны. Сенаторы, большинство из которых являются республиканцами, поддержали президента. За импичмент Трампу проголосовали только представители Демократической партии и республиканец Митт Ромни.