Трамп и Зеленский: Вашингтон назвал темы встречи

Вашингтон назвал темы встречи Трамп и Зеленский
В Зеленского официально подтвердили встречу с Трампом. Во время переговоров встречи с Дональдом Трампом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке обсудит реформы в экономике и двустороннее сотрудничество между странами.
Об этом 20 сентября сообщил изданию The Hill представитель Белого дома.
По словам источника, президенты поговорят о двустороннем сотрудничестве в области энергетики и торговли и реформу украинской экономики.
Кроме этого Трамп хочет обсудить "попытки Китая похитить интеллектуальную собственность в Украине".
На разговор отведено 45 минут, но она может быть продлена при необходимости.
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Нижняя палата Конгресса США приняла законодательство, обеспечивающее выплату $ 250 млн оборонной помощи Украине после завершения текущего финансового года в США.
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