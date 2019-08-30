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пятница, 30 августа 2019 22:08

Трагедия в Дрогобыче: подозреваемых коммунальщиков выпустили под домашний арест

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Трагедия в Дрогобыче: подозреваемых коммунальщиков выпустили под домашний арест
Подозреваемых отправили под домашний арест на 60 суток. Фото: News

Суд отпустил под домашний арест двух сотрудников коммунального предприятия, которых подозревают в служебной халатности, что привело к обрушению дома в Дрогобыче.

Как отмечается, 57-летнего мужчину и 60-летнюю женщину отправили под домашний арест на 60 суток. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Львовской области.

"Полицейские сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины", - говорится в сообщении.

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Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

На улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч обрушился подъезд 4-этажного жилого дома ночью 28 августа. Погибли восемь человек. В больницу доставили семерых травмированных, среди которых 6-летний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также 2 женщины в возрасте 39 и 41 год.

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Дата
30
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