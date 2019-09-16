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понедельник, 16 сентября 2019 18:56

Топ-чиновник вышел под залог

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Топ-чиновник вышел под залог
Андрея Максименко отпустили под залог. Фото: ТСН

Выпустили под залог руководителя Службы автодорог Николаевской области Андрея Максименко.

Его взяли под стражу до 10 ноября, сообщила пресс служба Высшего антикоррупционный суда Украины в Facebook.

Чиновник вышел под залог в 2 млн грн.

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"На специальный счет Высшего антикоррупционного суда для внесения залога поступили средства в объеме в соответствии с решением суда", - говорится в сообщении.

11 сентября в Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко. Его поймали при получении взятки $ 90 тыс, сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

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