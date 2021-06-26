ТОП жизненных ситуаций, которые случались с жителями СССР

Фото: ukrhealth.net

Эпоха СССР закончилась 30 лет назад. Некоторые с ностальгией вспоминает времена своей молодости.

В архивных альбомах остались кадры из жизни советских людей. Они жили по строгим законам и правилам, сообщает OBOZREVATEL.

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Каждый, кто жил в СССР, знает одну из средневековых процедур. Банки нагревали и лепили на спину, где образовался вакуум. После лечения на спине появлялись синяки.

Сейчас все пользуются смартфонами, а раньше даже не в каждом доме были стационарные телефоны. Чтобы связаться по телефону, люди стояли в очереди на улице.

На центральных улицах городов бабушки продавали жареные семечки, которые были еще теплыми со сковородки. Стакан зерен высыпали в скрученную газету, которая в самый неожиданный момент разрывалась.

В 21:00 всегда по телевизору транслировали новости "Время", где у экранов собиралась вся семья. Почтальоны приносили еженедельно свежую прессу, тогда газеты читали от начала до конца.

На Новый год была традиция посылать родственникам поздравительные открытки с поздравлением.

В Союзе мало кто умел управлять авто, но у каждой семьи был большой велосипед с рамой, на котором катались взрослые и дети.

Круг советской элиты было очень узкий, поэтому стать богатым человеком и построить успешную карьеру было очень трудно даже профессионалам своего дела. Рабочие могли работать на заводах по 40 лет без карьерного роста.

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В СССР ничего не выбрасывали в помойку, даже старые вещи. Бабушки резали одежду на ленты и вязали крючком круглые коврики.

Если какая-то вещь становилась модной в Союзе, она моментально была у каждого. Все носили меховые шапки, лосины и юбки-ламбады.

Хотя бейсболки были доступны на рынках, люди все равно делали шляпы из газеты, чтобы закрыть голову от солнца. Новую кепку было жалко носить на город или гулять по улице.

В Союзе модно фотографироваться у достопримечательностей. Каждый приезд в столицу - важное событие.

Очереди за мороженым, ситром и квасом в бочках могли достигать нескольких метров.

К каждому блюду на завтрак, обед и ужин потребляли хлеб.

Советская власть постоянно заявляла о борьбе с алкоголизмом в стране. Однако на самом деле делала все, чтобы народ спивался. Для этого в СССР существовала целая сеть вино-водочных магазинов, которые между прочим, полностью вымерли при "загнивающем капитализме". Как правило советские вино-водочные магазины размещались в гостиничных зданиях и служили настоящими гнездовыми для алкоголиков. Они курсировали по алко-цепочке: столик с домино-вино-водочный магазин-прием стеклотары.