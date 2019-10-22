"Только после принятия бюджета" - эксперт рассказал, получит ли Украина деньги от МВФ

По словам украинских политиков, новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом будет длиннее, чем предыдущая - на 3-4 года. Фото: Зеркало недели

Сейчас трудно предсказать, насколько переговоры украинских чиновников и представителей МВФ были успешными. Посмотрим это по решениям будущей миссии, которая должна приехать в ближайшее время.

Об этом в комментарии Gazeta.ua говорит экономист Андрей Новак, 46 лет.

"Очень важным критерием для Фонда сейчас является окончательное принятие бюджета на 2020 год. Надо, чтобы дефицит был менее трех процентов, чтобы доходные и расходные статьи были реалистичными. Пока у нас относительно приемлемый проект бюджета. Но между первым, вторым и третьим чтением туда могут внести большое количество разнообразных поправок. Например, раньше так вдвое подняли минимальную заработную плату. Мы не можем сейчас позволить себе ничего подобного", - отмечает эксперт.

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Также для МВФ важно, как будет проходит приватизация в Украине, считает он.

"Ведь правительство заложило в бюджет лишь 5 миллиардов гривен дохода от нее. Это - небольшая сумма, значит, есть риск, что масштабной приватизации не будет. Также в проекте бюджета вообще нет статьи дохода от открытия рынка земли, который должен заработать с 1 октября следующего года.

По словам украинских политиков, новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом будет длиннее, чем предыдущая - на 3-4 года. И на большую сумму - от $5 до 8 млрд. Но окончательно ее могут принять только после утверждения бюджета на следующий год", - добавляет Новак.

Международный валютный фонд планирует направить в Украину новую миссию для обсуждения сотрудничества через несколько недель.