"То, что не проходит через чек, идет в экономическую тень" - эксперт о новой экономической реформе

Андрей Новак: В любой цивилизованной стране вы не сможете что-то купить без чека. Фото: Сергей Старостенко

Верховная Рада внесла изменения в налоговое законодательства и обязала ФЛП, которые занимаются реализацией продукции и услуг населению, проводить все операции через регистраторы расчетных операций. Эту инициативу стоило бы реализовать еще 15 лет назад.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Андрей Новак.

"В любой цивилизованной стране вы не сможете что-то купить без чека. Даже на блошином рынке его выдадут. Это - нормальная практика. Ведь то, что не проходит через чек, идет в экономическую тень. Такие товары не облагаются налогами и на них украинский бюджет теряет деньги", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коломойский выигрывает он нового закона, который предлагает Зекоманда - эксперт

На эту инициативу всегда реагировали отрицательно. Но налоги должны платить все, отмечает он.

"Это не уничтожит малый и средний бизнес, как пугают те, кто протестует против установления регистраторов. Немного могут вырасти цены. Но в этом случае рынок и конкуренция их выровняют. Торговцы не будут заинтересованы существенно увеличивать стоимость своих товаров и услуг, ведь рискуют потерять клиентов", - добавляет экономист.

Полное интервью с Андреем Новаком читайте в журнале "Країна" от 26 сентября.