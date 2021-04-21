Тищенко говорит, что не нарушал карантин

Тищенко с размахом отпраздновал день рождение жены. Фото: Радіо Свобода

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что не нарушал карантина, но готов нести политическую ответственность за свои действия.

Комментируя распространенную СМИ информацию о том, что празднование дня рождения его жены сопровождалось нарушением карантина, Николай Тищенко отметил, что "празднование в гостиничных номерах совершенно не запрещены". Он подчеркнул, что речь идет именно о номерах отеля, а не о ресторане - "как об этом, не разобравшись, написала часть журналистов".

"Запреты, связанные с обязательным карантином, касаются именно ресторанов. Это легко проверить и уточнить ... Никаких уголовных или административных дел нет. И штрафов соответствующих за нарушение карантинного режима нет. Так же как нет самого факта нарушения", - написал депутат в Фейсбук.

При этом он выразил готовность полностью содействовать полиции в расследовании.

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По словам Тищенко, на дне рождения его жены присутствовали чуть более 20 человек, все уже переболели и к тому же сдавали тесты на Covid-19 за сутки. А само празднование проходило "в узком и почти семейном кругу".

"Однако, исходя из позиций общественной морали, я вполне признаю, что такая ситуация могла возмутить украинское общество. Поэтому приношу свои искренние извинения. Но именно перед обществом, а не перед теми "обличителями", которые в перерывах между поисками скандалов и сенсаций сами зависают в закрытых ресторанах, а затем публикуют фейки о других ... в любом случае я признаю свою вину перед украинским обществом и готов нести политическую ответственность за свои действия", - подчеркнул Тищенко.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко во время локдауна в Киеве организовал вечеринку в ресторане одного из отелей. Полиция сообщила об открытии уголовного производства по факту нарушения карантинных требований.