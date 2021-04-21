Тищенко говорит, что не нарушал карантин

 
Ексклюзивы
1/5
В процедуре вакцинации от коронавируса задействованы коррупционные схемы: правозащитница
В процедуре вакцинации от коронавируса задействованы коррупционные схемы: правозащитница
Просмотров: 477
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 171
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 297
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2151
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 12465
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 927
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 477
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1161
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 621
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1548
Фото
Все фото
5
3
6
6
5
&quot;Неделю пыталась забрать заработанное&quot; - украинка о депортации из Польши
"Неделю пыталась забрать заработанное" - украинка о депортации из Польши
Появились новые фото самолетов и танков России у границ с Украиной
Появились новые фото самолетов и танков России у границ с Украиной
Банда полгода продавала людей - им обещали &quot;путешествие по Европе&quot;
Банда полгода продавала людей - им обещали "путешествие по Европе"
Отмывали в лужах и сражались за количество: как в СССР сдавали бутылки - фото
Отмывали в лужах и сражались за количество: как в СССР сдавали бутылки - фото
Настоятель Киево-Печерской Лавры громко отпраздновал юбилей во время карантина
Настоятель Киево-Печерской Лавры громко отпраздновал юбилей во время карантина
Видео
Все видео
Церковный праздник 20 апреля - что сегодня отмечают
Церковный праздник 20 апреля - что сегодня отмечают
What is Ukraine: новое видео блогера покоряет сеть
What is Ukraine: новое видео блогера покоряет сеть
Столичные нарушители: как наказывают посетителей и владельцев кафе
Столичные нарушители: как наказывают посетителей и владельцев кафе
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
Интервью
1/5
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 297
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 666
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 12465
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 396
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 927
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
19 апреля 2021
Просмотров: 378
Коронавірус допоможе
– Цей гол я присвячую пам'яті Валерія Лобановського, – каже Андрій Шевченко 13 травня 2003-го. За рік до того пішов із життя великий ...
среда, 21 апреля 2021 01:26

Тищенко говорит, что не нарушал карантин

  Комментировать
Тищенко говорит, что не нарушал карантин
Тищенко с размахом отпраздновал день рождение жены. Фото: Радіо Свобода

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что не нарушал карантина, но готов нести политическую ответственность за свои действия.

Комментируя распространенную СМИ информацию о том, что празднование дня рождения его жены сопровождалось нарушением карантина, Николай Тищенко отметил, что "празднование в гостиничных номерах совершенно не запрещены". Он подчеркнул, что речь идет именно о номерах отеля, а не о ресторане - "как об этом, не разобравшись, написала часть журналистов".

"Запреты, связанные с обязательным карантином, касаются именно ресторанов. Это легко проверить и уточнить ... Никаких уголовных или административных дел нет. И штрафов соответствующих за нарушение карантинного режима нет. Так же как нет самого факта нарушения", - написал депутат в Фейсбук.

При этом он выразил готовность полностью содействовать полиции в расследовании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Коля должен был бы изучить маршрут из трех букв" - сети о "слуге народа" Тищенко

По словам Тищенко, на дне рождения его жены присутствовали чуть более 20 человек, все уже переболели и к тому же сдавали тесты на Covid-19 за сутки. А само празднование проходило "в узком и почти семейном кругу".

"Однако, исходя из позиций общественной морали, я вполне признаю, что такая ситуация могла возмутить украинское общество. Поэтому приношу свои искренние извинения. Но именно перед обществом, а не перед теми "обличителями", которые в перерывах между поисками скандалов и сенсаций сами зависают в закрытых ресторанах, а затем публикуют фейки о других ... в любом случае я признаю свою вину перед украинским обществом и готов нести политическую ответственность за свои действия", - подчеркнул Тищенко.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко во время локдауна в Киеве организовал вечеринку в ресторане одного из отелей. Полиция сообщила об открытии уголовного производства по факту нарушения карантинных требований.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тищенко говорит, что не нарушал карантин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
6
 Просмотров: 21726
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
10
 Просмотров: 14969
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 6 Просмотров: 12465
Астрологиня назвала знаки, которые будет преследовать успех
Астрологиня назвала знаки, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 4941
Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
11
 Просмотров: 4932
Общество
Госдеп США не рекомендует ехать в Украину
Госдеп США не рекомендует ехать в Украину Просмотров: 369
В Украине зарегистрировали вакцину южнокорейского производства
В Украине зарегистрировали вакцину южнокорейского производства Просмотров: 108
"Неделю пыталась забрать заработанное" - украинка о депортации из Польши
"Неделю пыталась забрать заработанное" - украинка о депортации из Польши
5
 Просмотров: 1494
В процедуре вакцинации от коронавируса задействованы коррупционные схемы: правозащитница
В процедуре вакцинации от коронавируса задействованы коррупционные схемы: правозащитница
 Просмотров: 477
Украинка рассказала, сколько заработала на коронавирусе в Польше
Украинка рассказала, сколько заработала на коронавирусе в Польше
 Просмотров: 1107
Больше всего комментируют
6
Россия просит помилования у всего мира
3
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
2
Неизвестные сожгли иномарку "сепаратиста" и оставили ему послание
1
Ракета врезалась в жилой дом
1
Пасха может активизировать обмен пленными на Донбассе - Мендель
Голосов: 56004
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть