Тимошенко "засветилась" в Вене

Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко на католическое Рождество заметили в аэропорту в Вене.

Соответствующее фото обнародовал в Фейсбук политический деятель Тарас Чорновил.

Он предположил, что Тимошенко прибыла в Австрию на встречу с теми, кто "готов пожертвовать празднованием ради насыщенных переговоров".

Автор: Фейсбук Taras Chornovil

"Один из них - известный одиозный олигарх Дмитрий Фирташ, владелец "Интера" партнер Сергея Левочкина, Юрия Бойко, а с недавних пор еще и Виктора Медведчука. Так вот, машина, которая подхватила Тимошенко и ее компаньонов, очень напоминает ту, которую в прошлый раз за ней присылал именно Фирташ", - пишет Чорновил.

"А вторым лицом, которое может наплевать на Рождество, является не менее известный коррупционер беглый Онищенко. Что может дать Тимошенко Онищенко? Понятно - снятие обвинений. Что пойдет в обратном направлении? Эшелоны грязи на Порошенко", - предполагает Чорновил.

Автор: Фейсбук Taras Chornovil

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В победу Юлии Тимошенко на президентских выборах верят жители 23 из 24 украинских областей, в целом по стране это 21% избирателей. Об этом сообщается в результатах исследования Социологической группы "Рейтинг".