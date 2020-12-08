Тимошенко снова стала бабушкой

 
Ексклюзивы
1/5
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 918
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 774
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 342
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
5 Просмотров: 1755
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 558
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 612
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3024
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1602
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1656
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1773
Фото
Все фото
4
5
17
6
5
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
&quot;Принято надеть теплый свитер и выпить горячего чая&quot; - украинка рассказала, сколько платит за коммунальные в Великобритании
"Принято надеть теплый свитер и выпить горячего чая" - украинка рассказала, сколько платит за коммунальные в Великобритании
$600 за 3 месяца фиктивного брака - крымчанка ищет мужа
$600 за 3 месяца фиктивного брака - крымчанка ищет мужа
Видео
Все видео
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений
Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений
Главную елку страны в Киеве "озеленили" 500 тыс. веток
Главную елку страны в Киеве "озеленили" 500 тыс. веток
Дело Шеремета. Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Антоненко
Дело Шеремета. Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Антоненко
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 612
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3024
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1737
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1098
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
Просмотров: 135
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
вторник, 08 декабря 2020 22:02

Тимошенко снова стала бабушкой

  Комментировать
Тимошенко снова стала бабушкой
Дочь Тимошенко в третий раз родила ребенка. Фото: Facebook

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в третий раз стала бабушкой.

Ее дочь Евгения родила мальчика. Об этом сообщила секретарь "Батькивщины" в Киевсовете Татьяна Мелихова на своей странице в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская теннисистка родила сына скандальном форварду "Динамо"

Стоит отметить, что в Евгении Тимошенко и ее мужа Артура Чечеткина также есть сын, который родился в августе прошлого года, и 4-летняя дочь.

Певица Светлана Тарабарова второй раз стала мамой. 23 сентября она родила дочь. Звезда сообщила об этом в своем Instagram и опубликовала первую фотографию с новорожденной дочкой. Имя ребенка пока не рассекречивает.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тимошенко снова стала бабушкой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
декабря

После убийства лидера The Beatles Чепмен ждал полицию и читал "Над пропастью во ржи"

Темнокожий вокалист повторяет "спасибо" и "харашо"

Объявили об окончании войны

Ломаченко сделал первый шаг к званию абсолютного чемпиона мира

В Киеве снесли памятник

Западные страны отдали украинские территории Польши

В церкви сгорело 2,5 тыс. человек

Самое читаемое
&quot;Ламинат и линолеум - это прошли век&quot;
"Ламинат и линолеум - это прошли век" 1 Просмотров: 18657
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак 1 Просмотров: 12933
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках Просмотров: 10837
10 дней не появляется на службе: контрактница Нацгвардии исчезла при загадочных обстоятельствах
10 дней не появляется на службе: контрактница Нацгвардии исчезла при загадочных обстоятельствах Просмотров: 10242
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
9
 Просмотров: 7839
Общество
Вспышка неизвестной болезни в Индии: назвали причину
Вспышка неизвестной болезни в Индии: назвали причину Просмотров: 144
В Украине решили бороться с наиболее распространенным нарушением ПДД
В Украине решили бороться с наиболее распространенным нарушением ПДД Просмотров: 702
В США создали трехколесный электрокар
В США создали трехколесный электрокар Просмотров: 216
"Зеонбуд": 20 миллионов телезрителей цифровой сети Т2 победили (PR)
"Зеонбуд": 20 миллионов телезрителей цифровой сети Т2 победили (PR) Просмотров: 639
Это антиукраинская политика. – Черкасская ОГА категорически отказывается регистрировать религиозные общины ПЦУ
Это антиукраинская политика. – Черкасская ОГА категорически отказывается регистрировать религиозные общины ПЦУ
 Просмотров: 846
Больше всего комментируют
5
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
5
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
4
Далеко не все хотят реформирования украинской армии - Хомчак
3
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
2
Россияне вывели на передовую танки
Голосов: 54246
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть