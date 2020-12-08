Тимошенко снова стала бабушкой

Дочь Тимошенко в третий раз родила ребенка. Фото: Facebook

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в третий раз стала бабушкой.

Ее дочь Евгения родила мальчика. Об этом сообщила секретарь "Батькивщины" в Киевсовете Татьяна Мелихова на своей странице в Facebook.

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Стоит отметить, что в Евгении Тимошенко и ее мужа Артура Чечеткина также есть сын, который родился в августе прошлого года, и 4-летняя дочь.

Певица Светлана Тарабарова второй раз стала мамой. 23 сентября она родила дочь. Звезда сообщила об этом в своем Instagram и опубликовала первую фотографию с новорожденной дочкой. Имя ребенка пока не рассекречивает.