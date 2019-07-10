Тимошенко снова решила попиариться с сосиской

Юлия Тимошенко запостила в Instagram фото с сосиской в лаваше. Блюдо назвала "шаурдог".
"Шаурдог. Микс традиций и новаций. Сосиска, завернутая в лаваш. Новое блюдо украинской политики. Иногда неожиданные решения дают лучший результат", - пишет Тимошенко под постом.
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"Очень символичная подводка. Ю и Зе - также неожиданное сочетание", "Такие "неожиданные сочетания" дают не самый лучший результат, а избыточный вес", "Интересные намеки", - пишут подписчики.
Ранее бывший премьер публиковала в Instagram посещение одной из заправок у Славянска. Там она пробовала горячую сосиску в тесте.
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