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среда, 19 декабря 2018 14:36

Тимошенко пообещала работникам отменить налоги на денежные переводы и посылки

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Тимошенко пообещала работникам отменить налоги на денежные переводы и посылки
Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что только по официальным данным украинского МИД, миллион граждан покинул Украину за прошлый год

Катастрофическая трудовая эмиграция из Украины является следствием глобализации мировой экономики и неэффективной работы власти. Именно поэтому, нашему государству нужна действенная стратегия работы с миграционными процессами и поддержки работников. Об этом заявила Юлия Тимошенко в выложенном на своей странице в Facebook видео по случаю Международного дня мигрантов.

"В работе заграницей нет ничего плохого. Но украинцы буквально бегут отсюда, поскольку жизнь в Украине превратилась в выживание. И нам нужно действовать немедленно. Я хочу четко заявить, что после смены власти, для тех украинцев, которые вынуждены были уехать за границу и работать, будут сняты все налоги на перечисление денег, на передачу посылок для своих семей в Украине", – заявила Юлия Тимошенко.

Лидер партии "Батьківщина" также отметила, что только по официальным данным украинского МИД, миллион граждан покинул Украину за прошлый год, а еще три миллиона готовы выехать за пределы страны в ближайшее время. По мнению Юлии Тимошенко, такая ситуация недопустима для нормального развития государства и представляет угрозу национальной безопасности и самосохранению нации. Именно поэтому политик подготовила уникальную для Украины стратегию борьбы с негативными миграционными процессами, подробно изложенную в стратегическом документе "Новый экономический курс".

"По данным ООН от 2017 года, Украина вошла в десятку стран с наиболее высокими темпами сокращения населения. Если органы власти в Украине не обеспечат повышение уровня и качества жизни населения, улучшение бизнес-климата и благоприятных условий для развития среднего и малого бизнеса, увеличение количества рабочих мест и необходимые социальные гарантии, то миграционные потоки будут расти и страну ждет демографическая катастрофа. Очень быстрыми темпами усугубляются депопуляция, массовый миграционный отток населения, старение нации, роста смертности и снижение рождаемости. Если срочно не преодолеть эти тенденции, они будут определять крайне негативный демографический среднесрочный прогноз для Украины", – говорится в стратегии.

Обозреватель
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