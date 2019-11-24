The Economist показал ролик с Украиной без Крыма

Британский журнал The Economist опубликовал видеоролик, в котором использовал карту Украины без Крыма.

В кадре был показан коллаж: президент США Доналд Трамп на фоне карты Штатов и президент Владимир Зеленский на фоне Украины. Надпись: "Может ли импичмент принести пользу Дональду Трампу?" (Could impeachment benefit Donald Trump).

Авторитетное издание сделало ошибку в отображениии карты Украины

На ошибку в изображении карты обратило внимание посольство Украины в Великобритании.

"The Economist, мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание исправит свою карту должным образом", – говорится в сообщении посольства в Twitter.

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На данный момент указанный ролик на канале The Economist в YouTube отсутствует. Ссылки на него также удалили из соцсетей издания.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014-го. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций против Москвы. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".