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вторник, 24 сентября 2019 17:29

Террористов до сих пор ищут: СБУ еще проверяет причастных к "112" и "NewsOne"

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Террористов до сих пор ищут: СБУ еще проверяет причастных к &quot;112&quot; и &quot;NewsOne&quot;
Сообщение в ведомстве опубликовали после публикации в СМИ некорректных сообщений, суть которых сводилась к тому, что "СНБО не будет вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne" Фото: ukrinform.ua

Данные том, что СНБО не будет применять санкции к этим телеканалов недостоверны. Работа еще продолжается. Служба безопасности проверяет юридических лиц, причастных к телеканалам "112" и "NewsOne", на деятельность, которая дает основания применить санкции.

После предложения парламента применить санкции к владельцам телеканалов "112 Украина" и NewsOne, СНБО поручил СБУ проверить юридических лиц на деятельность, которая дает основания применить санкции, пишет Украинская правда.

"Аппарат СНБО сообщил, что на сегодня Службой безопасности фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлено, однако служба продолжает работу. СНБО ждет выводы спецслужбы для принятия соответствующих решений".

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В СНБО заверили, что сейчас идет "активная работа в этом направлении". Сообщение в ведомстве опубликовали после публикации в СМИ некорректных сообщений, суть которых сводилась к тому, что "СНБО не будет вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne".

В приложении к постановлению, которую принял Совет в 2018 году, речь шла о 7 юридических лиц: "Ариадна ТВ", "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВЫБОР", "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ" 112-ТВ "," ЛИДЕР ТВ "," ПАРТНЕР ТВ "," НОВОСТИ 24 ЧАСА ". В октябре 2018 Верховная Рада попросила Совет нацбезопасности и обороны применить санкции к владельцам телеканалов" 112 Украина "и NewsOne. В частности, утверждалось, что телеканал распространяет пропаганду в пользу страны-агрессора.

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