Тероборона на Сумщине "голыми руками" обезвредила три танка оккупантов и одну самоходную артиллерийскую установку

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1404
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 2556
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 5697
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7113
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 90641
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6590
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2412
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2781
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6579
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2268
Фото
Все фото
5
6
6
3
5
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
Показали ужасающие фото разрушенных домов после вражеских обстрелов
Показали ужасающие фото разрушенных домов после вражеских обстрелов
&quot;Оккупанты в десятке километров&quot; - в Межигорье местные жители прячутся от обстрелов
"Оккупанты в десятке километров" - в Межигорье местные жители прячутся от обстрелов
ВСУ освободили от россиян пять городов Черниговской области
ВСУ освободили от россиян пять городов Черниговской области
С домашними тапочками: показали позорную экипировку российских оккупантов
С домашними тапочками: показали позорную экипировку российских оккупантов
Видео
Все видео
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
Оккупанты похитили мэра Мелитополя
Оккупанты похитили мэра Мелитополя
"Не смогла воспитать достойного ребенка" - сын из оккупированного Крыма бомбит родную мать на Полтавщине
"Не смогла воспитать достойного ребенка" - сын из оккупированного Крыма бомбит родную мать на Полтавщине
Собрали все возможные ошибки: майор ЦАХАЛа оценил действия армии РФ в Украине
Собрали все возможные ошибки: майор ЦАХАЛа оценил действия армии РФ в Украине
"Отправляют на убой. Нет сил и денег" - оккупант открыл глаза знакомому на войну
"Отправляют на убой. Нет сил и денег" - оккупант открыл глаза знакомому на войну
Интервью
1/5
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 243
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 2889
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 3546
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8802
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3195
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 621
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
суббота, 12 марта 2022 05:45

Тероборона на Сумщине "голыми руками" обезвредила три танка оккупантов и одну самоходную артиллерийскую установку

  Комментировать
Тероборона на Сумщине &quot;голыми руками&quot; обезвредила три танка оккупантов и одну самоходную артиллерийскую установку
Тероборона обезвредила оккупантов. Фото: СНБО

В Сумской области территориальная оборона голыми руками остановила российские танки.

"Тероборона Сумщины оказывает сопротивление ежедневно: собирает трофеи и обезвреживает врага! 16-й день войны. Сумской район, наша тероборона голыми руками остановила 3 танка России и одну САУ", - рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин предоставит Лукашенко современные образцы военной техники

Также известно о двух ликвидированных оккупантов.

Ущерб от вторжения России в Украину и ведение боевых действий составляет $119 млрд. Металлургические заводы на востоке страны остановлены и Россия блокирует морские пути – это ослабляет экспорт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тероборона на Сумщине "голыми руками" обезвредила три танка оккупантов и одну самоходную артиллерийскую установку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 Просмотров: 90650
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 66778
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 39643
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
5
 Просмотров: 35156
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 28556
Общество
"Россия имеет два варианта ядерного шантажа. Обвинит Украину" - разведка
"Россия имеет два варианта ядерного шантажа. Обвинит Украину" - разведка Просмотров: 54
Укрпочта определила лучший дизайн марки о "российском военном корабле"
Укрпочта определила лучший дизайн марки о "российском военном корабле" Просмотров: 918
"Зеленые коридоры" в Сумской области: обнародовали маршруты на 12 марта
"Зеленые коридоры" в Сумской области: обнародовали маршруты на 12 марта Просмотров: 99
Как правильно общаться с оккупантом: в СНБО составили методичку
Как правильно общаться с оккупантом: в СНБО составили методичку Просмотров: 4518
Эпоха выживания: россияне массово теряют работу из-за санкций
Эпоха выживания: россияне массово теряют работу из-за санкций Просмотров: 459
Больше всего комментируют
3
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
3
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
3
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
2
Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ
1
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
Голосов: 60243
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть