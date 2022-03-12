Тероборона на Сумщине "голыми руками" обезвредила три танка оккупантов и одну самоходную артиллерийскую установку

Тероборона обезвредила оккупантов. Фото: СНБО

В Сумской области территориальная оборона голыми руками остановила российские танки.

"Тероборона Сумщины оказывает сопротивление ежедневно: собирает трофеи и обезвреживает врага! 16-й день войны. Сумской район, наша тероборона голыми руками остановила 3 танка России и одну САУ", - рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмм.

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Также известно о двух ликвидированных оккупантов.

Ущерб от вторжения России в Украину и ведение боевых действий составляет $119 млрд. Металлургические заводы на востоке страны остановлены и Россия блокирует морские пути – это ослабляет экспорт.