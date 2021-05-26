Теплый день пройдет с дождями: прогноз погоды на 27 мая

27 мая станет самым теплым днем ​​этого месяца. Однако, несмотря на это, погода обещает дожди и грозы из-за атмосферного фронта циклона Nathan.

Центр циклона располагается над югом Скандинавии, а 27 мая он окажется над некоторыми областями Украины, предупреждает Укргидрометцентр в Facebook.

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"В зоне фронта погода будет неустойчивой, с кратковременными дождями и грозами. Относительно температуры, то завтрашний день обещает быть теплым. На выходных снова немного похолодает", - говорится в сообщении.

Автор: Украинский гидрометеорологический центр Атмосферный фронт циклона Nathan окажется над некоторыми областями

В четверг пройдут кратковременные дожди и грозы в северных, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях.

Ветер будет преимущественно южным, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +10...15°С тепла, в западных областях +6...11°С тепла. Днем в западных, северных и Винницкой областях +20...25°С тепла, на остальной территории +23...28°С тепла. В Карпатах ночью столбики термометров не поднимутся выше +2..7°С, а днем ​​+10...15°С.

Автор: Украинский гидрометеорологический центр 27 мая возможны дожди и грозы

Лето в этом году будет довольно жарким, однако с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины выдастся прохладным, с 6 по 12 июня возможен резкий подъем температуры, которая со временем опустится до +22...25°С. Такая погода будет держаться до конца июня.