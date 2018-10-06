Тепло возвращается: какую погоду ожидать в выходные

В Украину идет антициклон Ульф. Он создает в Украине во всех областях малооблачную сухую и солнечную погоду. Станет немного теплее.

За субботу и воскресенье воздух нагреется до +12 ... + 23 градусов, сообщает на своей странице народный синоптик Наталья Диденко.

Теплее всего будет в Западной Украине. Есть большая вероятность заморозков по ночам. Они достигнут 0-4 градусов.

В Карпатах ожидают 3-7 градусов выше нуля.

На юге заморозков не будет. Ночью от 6 до 13 градусов тепла. В столице же тоже будет солнечно, сухо и тепло. Температура поднимется до от 18 градусов с отметкой плюс.

Погода на субботу, 6 октября.

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Погода на воскресенье, 7 октября.

Новый год будет со снегом и морозом, а также температурой до -18 ночью и -10 градусов днем. Такую погоду на праздники прогнозируют метеорологи. Таких дней зимой будет немного, обещают они. В общем температура должна колебаться в пределах нуля - двух градусов мороза.