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пятница, 07 августа 2020 17:19

Тепло и солнечно: какой будет погода на выходных

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Тепло и солнечно: какой будет погода на выходных
На выходных обещают ясную погоду. Фото: pexels.com

На выходные в Украине прогнозируют теплую погоду.

"Солнце, белые облака, прекрасные ночные +15+22 градуса и настоящие летние дневные +26+33 градуса", - написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В субботу дожди возможны лишь вокруг Карпат.

В воскресенье дожди, местами с грозами, в северных и западных областях.

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На юге, востоке и в центре - сухая погода.

На следующей неделе прогнозируют более дождливую и прохладную погоду.

В Киеве 8-9 августа ожидается понижение температуры воздуха до +26+28°C. В воскресенье возможны дожди с грозой. 12-13 августа в Киеве похолодает.

Из-за изменений климата в Украине осень и зима 2020 года будут теплее обычного. А метеорологическое лето продлится еще месяц.

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07
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