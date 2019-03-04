Тепло и снег: синоптики смутили прогнозом

4 марта в Украине будет тепло и осадки. Фото: obozrevatel.com

В Украине в понедельник, 4 марта, ожидают дождливую, но теплую погоду. Теплее в этот день на западе страны.

Так на Прикарпатье и Закарпатье ожидается до +14 градусов, однако не обойдется без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

В центре Украины будет до +10, на юге страны - до +8, а на востоке температура воздуха не превысит 6 градусов. При этом в центре ожидаются сильные ливни, а в Харькове, Сумах, Луганске и Донецке - сильный мокрый снег.

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На курортах Египта - до +24 тепла. В Турции пока только до +17.

еплый воздух, который изменит холодную погоду, придет 5 марта на всю территорию Украины. Международный женский день будет теплым. В течение месяца будет заходить холодный воздух. Будут происходить так называемые "температурные качели". В общем март должен быть теплый и сухой, говорят синоптики.