Прогноз погоды на март

redsearch.org Весна: синоптики дали неоднозначно описали март

Март начнется с морозов и ветров. Поэтому не стоит прятать далеко в шкаф теплые вещи.

Впрочем морозы от 0 до 11 градусов мороза ночью продержатся недолго. Всего лишь на несколько дней. Уже 4 марта будет теплеть с каждым днем. Столбик термометра поднимется до 12 градусов тепла.

"1-2 марта больше всего холодное будет в Карпатах. Также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Луганской областях. Там ожидаем до 11 градусов мороза. При этом будет порывистый ветер. Кое-где будет идти мокрый снег и дождь", - говорит Gazeta.ua синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Теплый воздух, который изменит холодную погоду, придет 5 марта на всю территорию Украины. Международный женский день будет теплым.

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В течение месяца будет заходить холодный воздух. Будут происходить так называемые "температурные качели". В общем март должен быть теплый и сухой, говорят синоптики.

"Март будет теплый на 1-2 градуса, чем в предыдущие годы и даже в начале века. Самую высокую температуру прогнозируем на западе и севере страны. На остальной территории будет относительно тепло. Интересно, что в марте возможен дефицит осадков. Особенно это коснется запада, севера и частично центра страны. И не стоит забывать о заморозках. Они возможны не только в течение марта, но и апреля", - говорит Gazeta.ua Вера Балабух с Украинского гидрометеорологического института.

К концу недели погода в Украине будет холодной, ожидаются дожди и мокрый снег. С 4 марта в Украине начнется потепление.