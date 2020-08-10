Тепло и дожди - какой будет погода завтра

Какой будет погода завтра. Фото: pexels.com

11 августа в Украине будет тепло.

Ожидается температура в пределах + 25 + 30 градусов, написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

На Западе, Севере Украины и в Приазовье возможны дожди.

"Поскольку фронт будет двигаться на юго-восток, то в течение суток локальные дожди будут тянуться за ним и поэтому возможны практически повсеместно, но меньших местных масштабов", - говорится в сообщении.

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В Киеве завтра температура поднимется до +28 градусов. Возможен дождь с грозой. В среду и в течение недели похолодает до +21+24 градусов.

12 августа в Украине похолодает до +20+25 градусов. На юге будет +26+30 градусов.

Августа в Украине будет жаркий и с осадками в пределах нормы. Средняя температура - на уровне +19...24° С. Это на 1-2°С выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений - 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм.