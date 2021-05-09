Тепло, дожди и заморозки: какой будет погода в следующие несколько дней

10-11 мая в Украине прогнозируют сухую погоду. Фото: pixabay

9 мая в Украине осадков не предвидится. Возможны дожди ночью в юго-восточной части, местами грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с, днем ​​на Левобережье порывы 15-20 м / с, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве западных областей ночью будут сильные заморозки в воздухе 0..3 ° С, в северных и большинстве центральных областей температура +1 ... +6 ° С тепла, на поверхности почвы заморозки 0 ... 4 ° С, на остальной территории + 4 ... 9 ° С тепла; днем +12 ... 17 ° С, на крайнем западе страны и Одесской области до + 20 ° С.

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В столице и Киевской области сутки 9 мая пройдут без осадков. Температура ночью в столице +2 ... 4 ° С тепла, днем ​​+13 ... 15 ° С; по области ночью +1 ... +6 ° С тепла, на поверхности почвы заморозки 0 ... 4 ° С; днем +12 ... 17 ° С тепла.

10-11 мая в Украине прогнозируют сухую погоду. Но в восточных областях возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-восточный, 5-10 м / с, 10 мая в восточной и юго-восточной частях местами порывы 15-20 м / с.

Ночью 10 мая температура +1 ... +6 ° С тепла, в Украине, кроме крайнего запада и побережья морей, на поверхности почвы заморозки 0 ... 4 ° С, 11 мая на всей территории +4 ... +9 ° С тепла ; днем в восточных областях +13 ... 18 ° С, на остальной территории +18 ... 23 ° С, 11 мая на Закарпатье до + 26 ° С.

В Киеве последующие два дня без осадков. Температура ночью 10 мая +1 ... 6 ° С тепла, на поверхности почвы заморозки 0 ... 2 ° С, 11 мая +4 ... +9 ° С тепла; днем +18 ... 23 ° С.

В среду, 12 мая, в Украине кроме западных областей, небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. 13 мая ночью в Карпатах, днем ​​в западных, Житомирской и Винницкой областях умеренные, в Киевской области небольшие кратковременные дожди местами грозы, на остальной территории без осадков.

Температура ночью +4 ... 10 ° С; днем +13 ... 19 ° С, в западных областях 12 мая, а также в восточных областях 13 мая воздух прогреется до + 20-26 ° С. В Киеве 12-13 мая ночью без осадков, днем ​​небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью +5 ... 10 ° С, днем ​​+14 ... +19 ° С.

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах за ночь выпало около 20 см снега. На горе сейчас холодно и облачная погода. Снег покрыл дороги и растения. Местный житель Богдан Угрин опубликовал фото аномальной погоды