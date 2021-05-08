Карпаты засыпало снегом - аномальные фото

Фото: Bogdan Ygrin

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах за ночь выпало около 20 см снега.

На горе сейчас холодно и облачная погода, сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

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Снег покрыл дороги и растения. Местный житель Богдан Угрин опубликовал фото аномальной погоды

Последний месяц весны ознаменуется неустойчивой погодой. Первая декада мая будет дождливой с температурными качелями от +10°C до +24°C. А вот в конце месяца будем иметь +30°C.