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суббота, 08 мая 2021 14:27

Карпаты засыпало снегом - аномальные фото
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В Карпатах выпал снег
Фото: Bogdan Ygrin
В Карпатах выпал снег
В Карпатах выпал снег
В Карпатах выпал снег
В Карпатах выпал снег

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах за ночь выпало около 20 см снега.

На горе сейчас холодно и облачная погода, сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

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Снег покрыл дороги и растения. Местный житель Богдан Угрин опубликовал фото аномальной погоды

Последний месяц весны ознаменуется неустойчивой погодой. Первая декада мая будет дождливой с температурными качелями от +10°C до +24°C. А вот в конце месяца будем иметь +30°C.

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