Тепло, а местами влажно - синоптик рассказала о погоде во вторник

В Украине ожидают теплую погоду. Фото: Ольга Стенько

В большинстве областей Украины ближайшие дни будет тепло.

Такой прогноз погоды сделала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Температура воздуха будет достигать +14...+20 тепла. Немного свежее на западе и востоке +12...+15 и местами там до +10...+12. В ближайшие сутки нас будет пересекать атмосферный фон, связанный с мощной западной циклоничностью атлантического происхождения. Осадки ближайшей ночью будут на западе и севере", - прогнозирует синоптик.

До конца суток понедельника дожди над всей территорией Украины. Во вторник днем ​​умеренные дожди ожидают вдоль полосы Сумы - Полтава - Херсон. Дождливую погоду следует ожидать на Закарпатье. На остальной территории - без существенных осадков.

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По прогнозу, 5 ноября в Киеве ночью вероятность дождя. Днем осадки прекратятся. Воздух существенно прогреется, при этом будет держаться юго-западный порывистый до сильного ветра.

"7 ноября на западе и севере ощутимо похолодает, на остальных - тепло", - рассказала Диденко.

Погода с 4 ноября по всей Украине будет теплой благодаря атмосферному фронту, который пришел с юга. Такая погода сохранится в стране в течение недели. На большинстве территорий будет сухо, но местами ожидаются затяжные дожди на несколько суток.