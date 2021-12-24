Теплая пауза между морозами: обновили прогноз на выходные

Суббота в Украине станет короткой теплой паузой между морозами.

На католическое Рождество температура воздуха в большинстве областей составит от +4...-2°С, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. На юге ожидается +4...9°С, в Крыму до +11°С.

"Однако уже в воскресенье морозы вернутся. На дорогах, соответственно, станет опасно скользко, ходите и ездите медленнее обычного, погуглите предновогодние акции на спортивную удобную зимнюю обувь", - говорится в сообщении.

25 декабря мокрый снег, временами с дождем, прогнозируют в западных и восточных областях. Ночью - в северных. В центральной части и на юге существенные осадки маловероятны. Удержится порывистый, до сильного, ветер.

26 декабря мощная влажная полоса от Черновицкой области через Одессу и весь юг до Донецкой области организует умеренные мокрый снег и дожди. Возможно налипание мокрого снега. Остальная территория Украины обойдется в воскресенье без осадков, однако возвращение морозов серьезно усилит позиции гололеда.

Фото: facebook.com/tala.didenko

В Киеве ближайшей ночью выпадет мокрый снег. Завтра днем и в течение 26 декабря осадков не ожидается, но задержится порывистый ветер. Субботнее потепление в столице до 0...+2°С сменится воскресным похолоданием ночью до -12°С, днем до -4°С.

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24 декабря на территории Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидается гололедица и порывистый ветер до 15-20 м/с. В западной части гололедица. В Карпатах - сильный снег.