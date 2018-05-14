Температурные качели и "скорая" осень - появился новый прогноз на лето

Во второй половине августа начнется снижение среднесуточной температуры. Фото: УНИАН

Температурные показатели на территории Украины летом будут колебаться. Осадков стоит ожидать в июне и июле.

Такой прогноз сделал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Сегодня".

Первый летний месяц, по прогнозам Горбаня, начнется без жары — в первую декаду июня дневная температура воздуха будет колебаться в пределах от +19 до +24 градусов. Во второй половине месяца температура будет постоянно колебаться и постепенно повышаться. В июне дожди обещают идти почти каждую неделю, но в пределах нормы, а в начале третьей декады (21-22 числа) возможны бури.

Не менее дождливым, по прогнозу народного синоптика, но теплее будет июль, с повышением среднесуточной температуры до конца месяца. Как и в предыдущем месяце, дождь будет идти почти каждую неделю. Август будет жарким, с малым количеством осадков. Во второй половине месяца начнется снижение среднесуточной температуры.

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