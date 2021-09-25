Температура подскочит до +20: украинцев порадовали "теплым прогнозом"

В субботу, 25 сентября, температура воздуха в Украине начнет повышаться.
Но погода будет дождливой, сообщает Укргидрометцентр.
Небольшой дождь ожидается в юго-западных, днем и в центральных областях.
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Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с
Температура воздуха днем +11 + 6 °, в западных и южных областях +15 +20 °, в Карпатах - +8 +13 °.
В Киеве 25 сентября также местами дожди. Температура днем +13 +15 °. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
В последние годы в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима.
В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.
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