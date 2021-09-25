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суббота, 25 сентября 2021 09:15

Температура подскочит до +20: украинцев порадовали "теплым прогнозом"

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Температура подскочит до +20: украинцев порадовали &quot;теплым прогнозом&quot;
В Украину возвращается тепло, но с дождями. Фото: pixabay.com

В субботу, 25 сентября, температура воздуха в Украине начнет повышаться.

Но погода будет дождливой, сообщает Укргидрометцентр.

Небольшой дождь ожидается в юго-западных, днем ​​и в центральных областях.

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Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с

Температура воздуха днем ​​+11 + 6 °, в западных и южных областях +15 +20 °, в Карпатах - +8 +13 °.

В Киеве 25 сентября также местами дожди. Температура днем ​​+13 +15 °. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В последние годы в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима.

В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.

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25
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