Темпераментные и эмоциональные: сегодня Людмилы празднуют день Ангела

Сегодня поздравляют с днем рождения Людмил. Именно в этот день их ангел-хранитель как никогда внимателен к ним.
Это имя в переводе с славянского означает "милая людям".
Обычно Людмилы очень энергичные и темпераментные, но они пытаются казаться скромница, пишет vsim.
Девушки с таким именем склонны сочетать в себе не всегда совместимы качества. Наряду с умом, сообразительностью и собранностью они также могут быть воспалительными и эмоциональными
Им присуща чрезмерное любопытство, иногда лишает их поступки здравого смысла. Обычно обладательницы этого имени имеют развитую интуицию.
Людмила очень преданная. Ей присуща особая прелесть. А еще она замечательная хозяйка и жена. А вот на работе Люда является настоящим бойцом. Она стремится к успеху с огромной силой.
Как можно поздравить Людмилу с днем ангела.
Люда, Людочка, Людмила,
Будь всегда ты нежная и милая.
Озорная и веселая,
Доброй, искренней и простой!
Звезды пусть тебе сияют,
А месяц пусть бережет,
Солнце сердце согревает,
А душа всегда поет.
Ты людям мыла, так и имя твое Людмила. Ты богом сохранена, так и быть тебе в жизни счастливой. Ты сердцем добра, так и в окружении хороших друзей. Ты умеешь радоваться, поэтому с тобой всегда веселее. Желаю, чтобы ты всегда была такой же прекрасной, доброй, красивой и всеми нами любимой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Когда Иван посмотрел на меня, то едва в обморок не упал"
19 сентября православные чествовали святого архангела Михаила. Он главный не только в христианстве, но и в иудаизме и исламе.
Считается, что именно он сбросил дьявола в ад. В этот день нельзя лгать, работать, выбрасывать остатки пищи и мыть волосы.
Комментарии