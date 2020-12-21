Тело Кернеса привезли в Харьков

Тело Кернеса самолетом перевезли из Берлина в Харьков. Фото: "Цензор.нет"

Из Берлина в Харьков доставили тело Геннадия Кернеса.

Самолет сел в 19:24, сообщает "Интерфакс-Украина".

Тело Кернеса доставят в морг 17-й больницы.

У аэропорта дежурят полицейские, медики и спасатели. Самолет встречают секретарь горсовета Игорь Терехов и бывший председатель Харьковского облсовета, депутат Сергей Чернов.

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"Считаю абсолютной необходимостью быть здесь и во время всех мероприятий, которые будут в Харькове организованы по погребению и прощание с Харьковским городским головой", - сказал Чернов журналистам.

Геннадий Кернес умер ночью 17 декабря. В связи со смертью в городе объявили 3 дня траура. Кернес занимал должность городского головы Харькова с 2010 года. По данным ЦИК, его третий раз переизбран на 5-летний срок 25 октября. Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвердили Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября политик был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября - перевезено самолетом в Берлин на лечение в клинику Charité.