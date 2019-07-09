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вторник, 09 июля 2019 11:27

Телемост с оккупантами: Нацсовет запустил процесс лишения NewsOne лицензии

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Телемост с оккупантами: Нацсовет запустил процесс лишения NewsOne лицензии
Нацсовет зафиксировал, что в анонсе телемоста украинцев называли "фашистами". Фото: Vgorode.ua

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания инициирует проверку телеканала NewsOne, которая может привести к лишению канала лицензии.

Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский на внеочередном заседании относительно планов NewsOne провести телемост с российским пропагандистским "Россия 24".

"Мы включили сюда (в проект решения о внеплановой проверке) все результаты мониторинга за последнее время... Инициируем проверку по статьям закона, по которым уже назначали штраф этой компании. Уверен, что доведем факты разжигания вражды по отношению к отдельным группам украинского общества - участники передач неоднократно называют граждан фашистами. Это будет вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд относительно аннулирования лицензии", - сказал Костинский.

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12 июля должен был состояться телемост между российским пропагандистским "Россия 24" и украинским телеканалом NewsOne, который принадлежит куму Путина Виктору Медведчуку. После общественного возмущения в NewsOne сообщили об отмене телемарафона "Надо поговорить".

Генпрокуратура зарегистрировала производства о покушении на совершение государственной измены и вызвала на допрос всех "причастных, от владельца канала до ведущего".

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