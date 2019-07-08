Телемост NewsOne - широкомасштабная операция по дискредитации украинского государства перед выборами

Телемост пророссийского канала - спецоперация в пользу РФ. Фото с открытых источников.

Телеканал NewsOne проводит под видом телемоста информационно-психологическую специальную операцию в интересах российских спецслужб, и это сигнал тревоги.

Путин не будет превращать оккупированные территории в самодостаточные и преуспевающие регионы. На это у него денег не хватит, считает Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ".

"А вот в украинскую политику и СМИ он бросает огромные средства. Неужели это то похоже на подготовку к "соблюдению Минских соглашений"? Разве для "прекращения огня" надо вкладываться в скупку телеканалов? Разве русские генералы не могут остановить войну и пустить европейских миротворцев на границу с РФ без "прямых мостов"?"

Бутусов считает, что Россия бросает ресурсы не в повышение жизненного уровня оккупированных территорий, не в водоснабжения Крыма, не в социальную сферу Донбасса, не в создание рабочих мест и сохранение производства, а в построение в Украине пророссийских политических и информационных проектов и сокрушение государства.

"Нет-нет, Кремлю выгодно ужасающее положение и деградация Донбасса, экологическая катастрофа в Крыму - пропаганда получает возможность натравливать население против Украины, а происками Украины объясняют все беды. А ведь если бы Медведчук вместо трех телеканалов финансировал тех, кто живет на непризнанных территориях - насколько легче стала бы там жизнь. Но все продумано: население должно страдать, надо сеять злобу по обе стороны линии фронта".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым

А еще, это широкомасштабная операция по дискредитации украинского государства перед выборами, говорит журналист.

"Потому что государство, неспособное отреагировать на вражескую пропаганду во время войны в своих СМИ, показывает свою недееспособность. Телемост с РФ - чтобы добавить процентов Медведчуку, чтобы заставить легковерных людей забыть о виновниках гибели тысяч украинцев, о российской оккупации Крыма и Донбасса. Чтобы подорвать волю к сопротивлению изнутри и заставить сдаться. А не выйдет", говорит Бутусов.

Телеканал NewsOne, который связывают с кумом президента России Путина Виктором Медведчуком, проведет телемост с кремлевскими пропагандистами с "Россия 24". Соответствующий анонс озвучил в эфире российского телеканала московский пропагандист Дмитрий Киселев.