Телеканал "1+1" покажет сериал "Чернобыль"

1 + 1 покажет сенсационный сериал "Чернобыль". Фото: НBO.

Телеканал "1+1" покажет сенсационную премьеру - сериал "Чернобыль" об украинской трагедии, которая всколыхнула мир.

Проект стал событием международного уровня и еще до завершения съемок возглавил рейтинг лучших сериалов всех времен IMDb с рейтингом 9.6 и опередил "Игру престолов".

Проект "Чернобыль" описывает трагические события масштабной катастрофы на Чернобыльской АЭС, рассказывает истории людей, которые ликвидировали последствия взрыва, и показывает, что случилось с теми, кто испытал самый радиоактивного облучения.

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Сценарист сериала Крэйг Мазин ознакомился со всеми возможными материалами о Чернобыльской катастрофе, чтобы максимально точно передать события 1986-го, посетил ЧАЭС в Припяти и общался с бывшими жителями города.

"Я чувствовал огромную ответственность перед народом Украины. Этот сериал призван почтить память каждого, кто пострадал и пожертвовал своей жизнью вследствие Чернобыльской катастрофы", - признался Мазин.

Ранее рассказали, где можно посмотреть финальный эпизод сериала "Чернобыль".