Telegram випустив оновлену версію додатка

В Telegram планируют дополнить услугу видеозвонков новыми функциями. Фото: Reuters

К седьмой годовщине с момента запуска мессенджера Telegram команда разработчиков подготовила обновление приложения (версия 7.0.) с функцией видеозвонков.

Об этом сообщается в блоге компании.

"Мы рады представить новые функции, о которых пользователи нередко нас просили - быстрые и безопасные видеозвонки. 2020 показал, что мир нуждается в надежных инструментов для видеосвязи, и сегодня мы запускаем альфа-версию видеозвонков в приложениях для Android и iOS", - заявили в Telegram.

Для того чтобы начать видеозвонок, нужно нажать на кнопку со значком камеры в профиле пользователя.

"Вы можете переключаться между голосовым звонком и видеозвонком прямо во время разговора, а также переписываться в чатах, видеозвонок можно свернуть в небольшое окно в углу экрана", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, для защиты данных в видеовызова используется конечное шифрования.

"Чтобы убедиться, что соединение безопасно, просто сравните четыре емодзи, которые видите на экране вы и ваш собеседник: если символы совпадают, звонок надежно защищен шифрованием, которое используется для секретных чатов и голосовых звонков", - рассказали разработчики приложения.

Стоит отметить, что в Telegram планируют дополнить услугу видеозвонков новыми функциями. В то же время, в течение ближайших месяцев планируется также запуск групповых видеозвонков.

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