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воскресенье, 16 августа 2020 15:30

Telegram випустив оновлену версію додатка

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Telegram випустив оновлену версію додатка
В Telegram планируют дополнить услугу видеозвонков новыми функциями. Фото: Reuters

К седьмой годовщине с момента запуска мессенджера Telegram команда разработчиков подготовила обновление приложения (версия 7.0.) с функцией видеозвонков.

Об этом сообщается в блоге компании.

"Мы рады представить новые функции, о которых пользователи нередко нас просили - быстрые и безопасные видеозвонки. 2020 показал, что мир нуждается в надежных инструментов для видеосвязи, и сегодня мы запускаем альфа-версию видеозвонков в приложениях для Android и iOS", - заявили в Telegram.

Для того чтобы начать видеозвонок, нужно нажать на кнопку со значком камеры в профиле пользователя.

"Вы можете переключаться между голосовым звонком и видеозвонком прямо во время разговора, а также переписываться в чатах, видеозвонок можно свернуть в небольшое окно в углу экрана", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, для защиты данных в видеовызова используется конечное шифрования.

"Чтобы убедиться, что соединение безопасно, просто сравните четыре емодзи, которые видите на экране вы и ваш собеседник: если символы совпадают, звонок надежно защищен шифрованием, которое используется для секретных чатов и голосовых звонков", - рассказали разработчики приложения.

Стоит отметить, что в Telegram планируют дополнить услугу видеозвонков новыми функциями. В то же время, в течение ближайших месяцев планируется также запуск групповых видеозвонков.

Президент США Дональд Трамп дал китайским владельцам TikTok, компании ByteDance, больше времени, чтобы те продали его американской компании. Вместо 45 дней, ранее предусматривал другой указ, теперь у нее есть 90 дней.

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Дата
16
августа

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